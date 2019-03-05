Соболь «покупает» совесть москвичей за 500 тысяч рублей

Соратница скандального блогера Алексея Навального, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь продолжает пиариться не теме детского питания в школах и детских садах столицы – «покупает» совесть москвичей за 500 тысяч рублей, провоцируя судебные разбирательства, хотя заболевшим уже выплачивают материальную помощь.

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь в очередной раз решила попиариться на теме детского питании в школах и детских садах столицы. На сей раз соратница Навального стала инициатором коллективного иска родителей заболевших детей не против конкретной фирмы, поставившей некачественную продукцию в детские учреждения, а против властей Москвы и генерального поставщика – компании «Конкорд».

Несмотря на то, что компания «Конкорд», принадлежащая петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, уже оказала реальную материальную помощь первым обратившимся за ней родителям, Соболь не унимается и предпринимает попытки затащить москвичей в суды.

По информации пресс-службы «Конкорда», со дня первого заявления, которое было подано 14 февраля 2019 года, за материальной помощью обратились 17 человек. 11 обращений уже в работе, с одним из родителей согласуют дату встречи, чтобы подписать заявление о выплате средств. Четверо обратившихся уже получили материальную помощь. В первом случае в компанию предъявили документы о расходах на лечение в размере 22 тыс рублей, во втором – 11 тыс рублей, в третьем – 12 тыс рублей, в четвертом – 39 тыс рублей. В «Конкорде» также сообщили, что обратившимся за помощью дополнительно выделено еще 100 тыс рублей в качестве единовременной помощи.

На данный момент известно, что родители одного заболевшего ребенка отказались от получения материальной помощи и присоединились к иску, инициированному Соболь.

Как известно из Twitter Любови Соболь, иск о возмещении ущерба и морального вреда подан к московским властям и компании «Конкорд» в расчете 500 тыс рублей на одного человека.

Совершенно ясно, что генеральный поставщик не может отвечать за качество продукции, поставляемой каждым из субподрядчиков, ответственность которых прописана в договорах. Но, похоже, Соболь не интересует правда, она намерена словить «хайп» на громком имени владельца «Конкорда», хотя наверняка понимает, что дело будет проиграно.

Как отмечают наблюдатели, Соболь в этой ситуации поступает точно так же, как ее босс Алексей Навальный, который тащит людей на несанкционированные митинги, обещая каждому попавшему под суд выплатить по 10 тысяч евро, а потом прячется в кусты.

Так было в случае с координаторами городского штаба Богданом Литвиновым и координатором движения «Весна» Денисом Михайловым, которых Фрунзенский суд Санкт-Петербурга обязал возместить городу ущерб в размере 7,3 млн рублей, нанесенный во время несанкционированного митинга 5 мая 2018 года. Навальный их бросил на произвол судьбы, а указанную сумму выплатил городу бизнесмен Евгений Пригожин.

Так было и с пострадавшим московским волонтером Александром Туровским, про которого Навальный тут же «забыл». Так было в свое время с пострадавшим во время несанкционированного митинга активистом Денисом Лебедевым, которому финансовую помощь оказал Борис Немцов, а совсем не Навальный.

Антифейк

Как говорится, яблочко от яблоньки не далеко катится. Соболь – достойная «ученица» своего «учителя». Только вот крутится один назойливый вопрос: не просит ли она денег у родителей за свои услуги «юриста»? Ведь «учитель» Навальный не делает бесплатно совершенно ничего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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