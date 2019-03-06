Резкое похолодание и метель: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение. Как сообщила пресс-служба МЧС, ближайшие 1-3 часа и до конца суток ожидается мокрый снег, гололед, метель, сильная гололедица, усиление ветра порывами 14-19 метров в секунду, а к вечеру подморозит до – 10 °C.

Из-за непогоды в столичных аэропортах вновь нарушение расписание авиаперелетов – в общей сложности отменено и задержано 44 рейса. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», больше всего не повезло пассажирам в «Шереметьево», где задержано 28 рейсов, в «Домодедово» 2 отменено, 13 – задержано, во «Внуково» задержано 2 самолета.

Как ранее прогнозировали синоптики, столичном регионе погода в ближайшие дни будет крайне неустойчивой. После сегодняшнего похолодания, которое сохранится завтра, 7 марта, в пятницу, 8 марта, столицу накроет новая волна тепла, вновь ожидаются дожди.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.03.19

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