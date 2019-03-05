Заявление о заключении мирового соглашения

ООО «Новый день» в связи с публикацией 24 августа 2018 года статьи «Крушение угольной империи «кемеровского короля»: «наследство» Щукина делят его зять и юрист?» на сайте https://newdaynews.ru и во исполнение Определения Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 04 марта 2019 года по делу №2-229/2019 сообщает, что в статье «Крушение угольной империи «кемеровского короля»: «наследство» Щукина делят его зять и юрист?» были указаны сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство Щукина Александра Филипповича и Узбекова Ильдара Фуадовича».

Москва. Другие новости 05.03.19

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