Росгосстрах и Хачатуров: зачем банкротят здоровые активы крупнейшего страховщика страны

Год под арестом – Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского районного суда Москвы о содержании под стражей бывшего вице-президента компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова, арестованного 18 апреля 2018-го года по подозрению в хищении средств. Вместе с ним по делу проходит бывший акционер «Росгосстрах-банка» Надежда Клепальская, сестра экс-главы совета директоров кредитного учреждения Светланы Клепальской.

По версии следствия, группа топ-менеджеров похитила у банка от одного до пяти миллиардов рублей, замаскировав хищение под реализацию акций ПАО «Росгосстрах» банку «Траст», входившему в ФК «Открытие». Примечательно, что сумма ущерба постоянно растёт – если на первом этапе следствие инкриминировало подозреваемым хищение одного миллиарда рублей, то в феврале текущего года в прессу просочились сведения об «отмывании» Сергеем Хачатуровым незаконных средств. Как следует из постановления Лефортовского суда, Хачатурова обвинили в легализации 6,1 млрд. рублей, полученных им после продажи 3% акций «Росгосстраха».

Защита обвиняемых настаивает на их невиновности, утверждая, что проданными акциями компания «Росгосстрах» владела через холдинговую фирму «РГС Активы», на момент сделки принадлежавшую Сергею Хачатурову. Иными словами, Хачатуров, если понимать доводы следствия буквально, украл деньги у самого себя.

«Вменение легализации в дополнение к таким статьям, как мошенничество, это обычная практика. Но мы не признаем данные обвинения, так как Сергей Хачатуров ничего не похищал и, как следствие, ничего не легализовывал», – комментирует абсурдную ситуацию адвокат братьев Хачатуровых Алексей Мельников.

Возможные мотивы уголовного преследования, которому подвергается совладелец компании «Росгосстрах», можно усмотреть в деталях сделки, которую следствие считает «хищением», считает защита. «В соглашении между Хачатуровым и группой «Открытие» о переходе контроля над «Росгосстрахом» прямо указано, что 3% акций «Росгосстраха» должны были остаться в собственности Сергея Хачатурова. Кроме того, после завершения сделки по переходу контроля над «Росгосстрахом», 10% акций группы «Открытие» должны были перейти Сергею Хачатурову. Однако, передав более 100 млрд рублей активов, Сергей Хачатуров не получил никакого возмещения», – говорит Алексей Мельников. В страховой бизнес Сергей Хачатуров попал не случайно. С 2004-го по 2017-й годы компанию «Росгосстрах» возглавлял его брат, миллиардер Данил Хачатуров.

Как получилось, что ещё в апреле 2013-го года Данил Хачатуров вместе с братом заняли пятое место в рейтинге самых богатых семейств страны, составленным журналом «Профиль», а сегодня один из них находится в заключении? Возможно, все объясняет наиболее популярная версия, что родной брат Данила Хачатурова оказался за решёткой как «заложник», что бы получить деньги старшего брата.

Данил Хачатуров занял пост советника гендиректора ОАО «Росгосстрах» в мае 2002-го года. К июлю того же года он стал исполнительным директором, а первого апреля 2004-го возглавил компанию в качестве гендиректора. Стоит отметить, что на тот момент компания «Росгосстрах» не входила в число лидеров рынка и почти ничего не зарабатывала. И когда инвестиционный банкир Рубен Варданян и его компания «Тройка Диалог» помогли Хачатурову приватизировать «Росгосстрах», потомственный строитель, Данил Эдуардович Хачатуров оценивал принадлежащую компании недвижимость значительно дороже самой компании. Правда, в портфеле «Росгосстраха» на тот момент, было от силы 15 привлекательных объектов. Но молодой и амбициозный директор всё-таки решил занялся компанией, попутно рассчитывая и на появление нового бизнеса по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), которое активно обсуждалось на тот момент в правительстве. Возрождать и обновлять компанию пришлось в муках и постоянной борьбе. По свидетельству людей, близко знающих Хачатурова, он работал в режиме 24/7, искренне считая «Росгосстрах» своим детищем. Недаром Данил Хачатуров любил сравнивать «Росгосстрах» с большим кораблём, вокруг которого снуют маленькие лодочки-конкуренты.

«Полем битвы» стала не только Москва, но и вся Россия. Если в столице нового директора интересовала, прежде всего, недвижимость, то за пределами МКАДа предстояло собрать в единую сеть разрозненные филиалы и создать бизнес с нуля там, где его не было. И это ему удалось: за сеть из 2500 филиалов «Росгосстрах» стали называть «страховым Сбербанком» и самой успешной страховой компанией страны.

Расчёт на ОСАГО оправдался, и только в 2004-м компания собрала 17 млрд рублей по ОСАГО, а к 2006-му – заняла первое место по сбору всех видов страхования, Данил Хачатуров начал активно вкладываться в недвижимость. После приватизации помещений страховой компании, их оформили на фирму «РГС Недвижимость». Другая подконтрольная Хачатурову структура, «Легион Девелопмент», занялась строительством бизнес-центров. Средства на эту деятельность направлялись из прибыли и резервов компании «Росгосстрах» через приобретённый для этих целей «Русь-банк», позднее переименованный в «РГС банк».

Но кризис 2008-го года нанёс болезненный удар братьям Хачатуровым. Самой уязвимой точкой стала именно недвижимость, в которую, по некоторым оценкам, к тому моменту Данил Хачатуров вложил около 300 млн долларов. При этом к началу кризиса 2008 года удалось ввести в эксплуатацию менее десяти провинциальных проектов. Государство, помогавшее в тот момент многим другим финансовым и промышленным компаниям, никакой помощи «Росгосстраху» никогда не оказывало, и все проблемы решались силами самого страховщика. Как утверждают информированные источники, пока Данил Хачатуров возглавлял компанию, у неё не было государственных денег, что выгодно отличало ее от других крупных участников рынка.



Однако отсутствие государственных средств в балансе не стало гарантией от проблем с государством. Михаил Задорнов, который, по некоторым сведениям, мог являться инициатором уголовного преследования Сергея Хачатурова, на момент его ареста возглавил перешедший под контроль государства банк «Открытие». Новое руководство этой кредитной организации, как прямо заявляет адвокат Мельников, «предприняло попытку пересмотра открытых и законных бизнес-договорённостей по передаче «Росгосстраха» с помощью ФСБ и арестов».

«Сергей Хачатуров был генеральным директором и владельцем ООО «РГС Активы» . Это и сам характер открытой, и прозрачной сделки , заключённой на Московской бирже, свидетельствует о совершении ее в сфере предпринимательской деятельности, что по закону исключает возможность ареста обвиняемого на время следствия. На абсурдность ситуации указывает и тот факт, что якобы украденное купило само «пострадавшее» «Открытие», контролирующее банк «Траст», да ещё и под контролем ЦБ РФ», – указывает Алексей Мельников.

Сам Данил Хачатуров после ареста брата заявил: «Будем отстаивать свою правоту в судах».

Не может не вызывать недоумения ещё одно обстоятельство происходящего.«И оперативное сопровождение, и следствие ведет орган государственной безопасности, хотя к госбезопасности это не имеет никакого отношения. И не было в «Росгосстрахе» на момент времени, который рассматривается в суде, ни копейки государственных денег», – говорит Мельников.

Напомним, что Данил Хачатуров передал «Росгосстрах» холдингу «Открытие» в 2017-м. За передачу активов стоимость более 100 млрд рублей он должен был получить 10 % в самом «Открытии», но ничего так и не получил. Возможно, именно нежелание выполнять это обязательство перед Данилом Хачатуровым и объясняет все происходящее с его братом Сергеем. Ведь в августе того же года Центробанк России издаёт постановление о передаче банка «ФК Открытие» и компании «Росгосстрах» на санацию Фонду консолидации банковского сектора, т.е. они стали принадлежать государству.

Обращает на себя внимание, что несмотря на обвинение в хищении денег, сами деньги в размере около 10 млрд рублей были арестованы на счётах принадлежащих Сергею Хачатурову компаний, что не соотносится ни с версией следствия об их хищении, ни с версией о их выводе куда-либо. Более того, уже 10 месяцев арест наложен на средства, сильно превышающие размер даже рассчитанного следствием ущерба. В российских реалиях это может означать, что наверняка появятся дополнительные претензии, чтобы не пришлось эти средства размораживать.

Параллельно с развитием уголовного дела, новое руководство «Открытия» ведёт активную информационную кампанию, направленную на дискредитацию прежних собственников, уверяя, что такм «царило воровство». При этом остаётся без ответа вопрос, как и зачем людям нужно что-то похищать, если это и так принадлежит им на 100%.

Возможным объяснением такой информационной активности, направленной на очернение Данила Хачатурова, стали события с инициированным «Открытием» банкротством компаний «РГС Активы» и РГСН, которые во времена Хачатурова имели серьёзные активы и были стабильно прибыльными, а теперь вдруг оказались в процедуре банкротства. Вся эта операция прикрытия, напоминает обычную «воровайку», когда ответственность за реальную некомпетентность и хищения пытаются повесить на непричастных к ней людей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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