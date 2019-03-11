Синоптики предупредили о ночных заморозках в московском регионе

В московском регионе начало весны оказалось по-зимнему холодным. Согласно прогнозу синоптиков центра «Фобос», если первая декада марта была облачной, ветреной и сырой, то вторая – начнется с понижения температуры.

Сегодня, 11 марта, днем облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные осадки. Температура воздуха в столице +2…+4°, в Подмосковье 0…+5°. Погодные аномалии привели к сбою расписания в столичных аэропортах – в общей сложности задержано и отменено 53 перелета. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», в «Домодедово» 12 рейсов задержано, 8 отменено, в «Шереметьево» задержано 19 рейсов, во «Внуково» – 14.

Синоптики отмечают, что во вторник, 12 марта, температура понизится ночью до – 4°, днем потеплеет до +1°. В среду, 13 марта, ожидаются осадки, температура не поднимется выше 0°.

По прогнозам, с четверга начнется постепенно повышение температуры, возрастет вероятность осадков.

В пятницу, 15 марта, ожидается снег, дневная температура поднимется до +3°.

По оценкам метеорологов, в целом средняя температура второй декады марта в Москве ожидается на 2-3° выше климатической нормы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.03.19

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