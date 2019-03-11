«Лечится в Израиле»: экс-глава банка «Открытия» заочно арестован

Сегодня Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего руководителя банка «Открытие» Евгения Данкевича, который подозревается в растрате 34 млрд рублей, По данным СК РФ, которые приводились на заседании, банкир скрывается в Израиле, однако его защита заявляет, что «находится на лечении за пределами страны», не уточняя, где именно, передает РИА «Новости».

По версии следствия, которая приводилась в прессе, в 2017 году Данкевич в сговоре с руководителями двух компаний «01 Групп» и «01 Групп финанс» – заемщиков «Открытия» – выкупил облигации за 34 млрд рублей, зная, что реально их стоимость вдвое ниже.

Вскоре после этого Центробанк взял «Открытие», который считался крупнейшим частным банком в стране, под свой контроль и начал его финансовое оздоровление. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что многие операции «Открытие» проводило без полноценного анализа рисков, а топ-менеджеры незадолго до краха банка выписали себе крупные бонусы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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