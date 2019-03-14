Погода в Москве: синоптики обещают весенние изменения

В ближайшие дни погода в московском регионе вновь изменится. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, перемены произойдут на фоне повышения температуры до весенних значений: ночью еще сохранится небольшой минус и около 0°, а днем – ожидается устойчивый «плюс».

По оценке синоптиков, тепло начнет распространяться с запада и юго-запада в теплом секторе циклона. Его влияние станет более заметным уже в пятницу, 15 марта. Ночью местами прогнозируется небольшой снег при минимальной температуре -3…-1° в столице и -6…-1° по области. Днем в Подмосковье также возможнее местами небольшой снег, максимальная температура в Москве 2…4°, в Подмосковье 0…5°. При этом местами ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду.

В субботу, 16 марта, вблизи центральной части циклона погода будет облачной – ночью с небольшим снегом, днем еще и с мокрым снегом. Минимальная температура ночью -3…-1° в Москве и -6…-1° по области. Днем 1…3° и 0…5°, соответственно при порывистом ветре до 15 метров в секунду.

Как отметили в Гидрометцентре, с воскресенья, 17 марта, значения средней суточной температуры перейдут через 0° к положительным значениям и превысят климатическую норму на 5-6°.

В воскресенье ночью вновь ожидается небольшой снег и около 0° в столице, по области -3…2°. Днем местами небольшие осадки, потеплеет до 3…5° в Москве и до 1…6° в Подмосковье.

В начале следующей недели в столичном регионе ночью около 0°, днем 3…8°, но из-за атмосферных фронтов не обойдется без осадков: от локальных и небольших в понедельник до умеренных во вторник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.19

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