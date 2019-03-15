Надежда на Путина: обманутые дольщики хотят рассказать президенту о реальной ситуации с долгостроями

Около 300 обманутых дольщиков московского ЖК «Марьино Град» в субботу, 16 марта, отправятся в администрацию президента РФ, чтобы передать главе государства Владимиру Путину требования достроить проблемные объекты в России и наказать виновных. В «черном списке» – премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, куратор строительной отрасли в правительстве РФ Виталий Мутко, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, депутат Госдумы, экс-заместитель мэра Москвы Владимир Ресин и другие.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» дольщик ЖК «Марьино Град» Сергей В., пока обращения людей во все инстанции не дали результата – около двух тысяч семей до сих пор ждут квартиры в «Марьино Град», хотя сдать жилой комплекс обещали еще в 2015 году, а в «дорожной карте» долгостроя значился конец 2018 года. «Теперь нам говорят, что сдадут в 2020 году, но и это не точно», – пояснил собеседник агентства.

В Марьино компания «РАСТ» планировала построить 22 четырехэтажных дома, отметил Сергей В. Однако вскоре застройщик решил разделить проект на три части, и во главе каждой поставил отдельную фирму. Сдача жилья затягивалась, у дольщиков возникли подозрения, что деньги уходят совсем не на стройку. Кроме того, говорит собеседник агентства, выяснилось, что в четырехэтажных домах застройщик сумел продать помещения на пятых этажах.

«В 2017 году митингами мы добились возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в отношении неустановленного лица, – отметил Сергей. – Но оно до сих пор не расследовано, и это лицо так и не установлено». Дело, по его словам, находится в работе в ГСУ ГУ МВД по Москве – и волокита уже вынудила дольщиков обратиться в Следственный комитет. «Я был на приеме у Бастрыкина (Александр Бастрыкин, глава СК РФ, – ред.). Попросил забрать это дело себе», – рассказал он.

Обращения в органы прокуратуры, говорит дольщик, тоже результата не принесли. Более того, в среду, 13 марта, Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «МарьиноСтрой» – застройщика ЖК «Марьино Град». Дольщики полагают, что конечный бенефициар компании таким способом хочет уйти от ответственности.

«Такое отношение к своей работе и бездействия органов прокуратуры и следствия мы связываем с тем, что застройщиком является молодой бизнесмен – сын экс-министра строительного комплекса и ЖКХ Московской области, а в прошлом министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы – Марины Евгеньевны Оглоблиной», – пояснил собеседник агентства.

Действительно, по данным из открытых источников, в Москве есть ООО «РАСТ» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, единственным учредителем которого выступает Михаил Оглоблин. Этот же человек занимает должность генерального диреткора ООО УК «Базисные инвестиции», которая является управляющей компанией обанкроченного ООО «МарьиноСтрой», единственным учредителем которой оказалась компания с ограниченной ответственностью «Грейста Инвестментс Лимитед», зарегистрированная на Кипре.

В резолюции, которую обманутые дольщики намерены передать в администрацию президента РФ, на девяти страницах изложены требования соинвесторов. Помимо сдачи всех долгостроев страны, в которых есть участие дольщиков-физлиц, люди требуют наказать тех, кто, по их мнению, виновен в том, что люди годами не могут дождаться своих квартир. В частности, дольщики требуют отставки главы правительства РФ Дмитрия Медведева, отстранения от должности вице-премьера – куратора строительной отрасли Виталия Мутко и министра строительства РФ Владимира Якушева. Бывшего тюменского губернатора дольщики требуют наказать за «высказывание в средствах массовой информации о том, что «власти не обязаны отвечать за достройку проблемного объекта (всех домов в объекте), что любой дольщик-это соинвестор, он должен понимать риски и быть готовым разделить их со строительной компанией».

Дольщики уверены, что ФЗ-214 не является законом об инвестировании, не предназначен для извлечения коммерческой выгоды, зато предусматривает ответственность государства, контроль органами исполнительной власти действий застройщика, расходования денежных средств участников долевого строительства.

Прокуратуру и СКР соинвесторы просят провести проверку всех губернаторов регионов и руководства Минстроя РФ на предмет действий или бездействия, которые привели к созданию социальной напряженности из-за срывов сдачи жилья и появления обманутых дольщиков.

Президента РФ дольщики просят строже контролировать исполнение своих поручений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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