В московских аэропортах снова массовые задержки рейсов

В столичных аэропортах вновь нарушение расписание перелетов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», в общей сложности задержано или отменено порядка 30 авиарейсов.

Больше всего не повезло пассажирам в «Домодедово», где два перелета задержаны и 12 – отменено. В «Шереметьево» задерживается 8 рейсов, во «Внуково» – 2 и шесть отменено.

Стоит отметить, что сегодня в столичном регионе плотная облачность, небольшой снег. Согласно прогнозу центра «Фобос», в течение дня температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, а скорость ветра не превысит 8 метров в секунду.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.19

Ожидаемая неизбежность: Гильдия пекарей предупредила о росте цен на хлеб. / Скандал в КПРФ: на пути Грудинина в Госдуму неожиданно появился судебный барьер. / Надежда на Путина: обманутые дольщики хотят рассказать президенту о реальной ситуации с долгостроями. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»