Сторонники Навального объявили охоту на стрингера-любителя (ФОТО)

Сторонники Алексея Навального подвергли интернет-травле молодого человека, который посмел сфотографировать блогера в одном из московских кафе. Волею случая молодой человек оказался в бизнес-центре, где расположен офис ФБК Навального.

Увидев в кафе известного блогера, он сфотографировал его на камеру мобильного телефона. Навальный пил кофе в компании Вячеслава Рабиновича, известного в деловых кругах столицы как инвестиционный финансист. Помимо основной деятельности он пишет аналитические статьи для таких либеральных изданий, как «Дождь», «Слон», «Эхо Москвы».

Рабинович в свою очередь тоже снял молодого человека на телефон, а затем разместил его фотографии на своей странице «ВКонтакте» с просьбой помочь установить его личность.

В тот же день в адрес москвича начали поступать угрозы. Сторонники Навального не только нашли страницу парня в социальной сети, но определили его телефонные номера, вычислили друзей и родственников. Помимо гневных сообщений «ВКонтакте» и комментариев с призывами «уничтожить» фотографа-любителя, он получил несколько звонков с угрозами. Опасаясь преследования, блогер был вынужден обратиться в полицию.

По словам самого блогера, он не видит ничего плохого в том, чтобы сфотографировать медийную личность в публичном месте. Многие СМИ даже предлагают вознаграждение за такие фотографии. И тем более парень никак не ожидал, что дело обернется настоящей травлей и угрозами.

Позднее он попытался связаться через соцсеть с Вячеславом Рабиновичем, чтобы прекратить травлю. Тот прочел сообщение, но ничего не ответил. Модераторы Twitter и «ВКонтакте» тоже проигнорировали обращения молодого человека.

Столь агрессивная реакция сторонников Навального на действия простого москвича вызывает недоумение. По всему выходит, что среди медийных личностей есть неприкасаемые персоны – вроде Навального. Их даже нельзя просто сфотографировать в кафе, не получив позднее угроз в свой адрес.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.19

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