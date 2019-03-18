«Где парковки? – А вигвам!» «Новая» Москва поднялась на массовый митинг

В «новой» Москве прошел самый многочисленный митинг за всю историю двух поселений – Сосенское и Коммунарка. Жители столицы потребовали от мэра Сергея Собянина ускорить строительство в поселениях школ, детских садов и поликлиники, призвать к ответу чиновников Троицкого и Новомосковского округа (ТиНАО), которые навязывают жителям управляющую компанию «ПИК-комфорт», а также выразили протест против точечной застройки округа «домами-монстрами».

На митинг, который прошел в ТиНАО в воскресенье, пришло около 500 человек. Люди стояли с лозунгами «Нам ПИК не нужен», «Человейникам – нет, школам и детским садам – да!», «Монстрострою Аквилон-парк – нет», «А где парковки? – а вигвам», «Точечная застройка – нет», «Где парки? Где детские сады? Где поликлиники?», «ПИК – дискомфорт», и «Нам здесь жить и нам решать».

На митинге 420 жителей поселений Новой Москвы подписали резолюцию с требованиями к чиновникам соблюдать закон и обеспечить нормальные условия жизни. В частности, жители ЖК «Бунинские луга» напомнили о транспортном коллапсе на территории комплекса и потребовали от руководства ГК «ПИК» и главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина построить обещанные парковки. Кроме того, люди обратились к начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову увеличить штат местного отдела полиции – и расчеты производить не по количеству прописанных жителей, а по числу реально проживающих. Эти данные различаются в три раза, уверены участники митинга, поэтому полиция физически не может обеспечить должный уровень безопасности.

Еще одно требование выдвинули жители ЖК «Бутовские аллеи» – активисты заявили, что префектура ТиНАО отказалась признавать выбор жильцами управляющей компании, и навязала свою – УК «ПИК-комфорт». Жители ЖК не хотят отдавать свои 18 домов в управление этой фирме, и требуют от чиновников соблюдения закона.

Протестовали жители «новой» Москвы и против строительства в Коммунарке нового многоэтажного многоквартирного дома «Аквилон парк» (инвестор «Аквилон-Инвест», застройщик – «СтройНафта»). Жители ТиНАО потребовали от мэра Москвы выдать инвестору и застройщику предписание о прекращении стройки.

В соцсетях люди отмечают, что «наш район решит свои проблемы и принудит исполнять закон местные власти».

Резолюцию планируется направить столичному градоначальнику Сергею Собянину, главе ГУ МВД по Москве Олегу Баранову, руководству ГК «ПИК».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.19

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