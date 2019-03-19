Москвичка попросила полицию найти ее возлюбленного-иностранца

Жительница российской столицы обратилась в полицию и попросила найти ее возлюбленного, который уехал к себе на родину в Доминиканскую республику, передает iReactor.

В столичное отделение МВД обратилась женщина 1985 года рождения, которая сообщила, что 6 февраля ее молодой человек уехал из России в Доминикану и перестал выходить на связь. Ранее доминицанец был временно зарегистрирован в квартире заявительницы.

Сообщается, что у пары есть общий несовершеннолетний ребенок 2017 года рождения. Мужчина обещал своей возлюбленной вернуться, однако гражданка уверена, что он ее бросил с ребенком, чтобы перестать поддерживать материально.

По имеющимся сведениям, на вид мужчине 30-35 лет, рост у него 170 сантиметров, имеет худощавое телосложение, карие глаза, черные и кудрявые волосы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.19

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