Чайка раскритиковал следственные органы: «убаюкивают» прокуроров

Сегодня Генеральный прокурор России Юрий Чайка в очередной раз обрушился с критикой на органы следствия, сотрудники которых, по его выражению, вооружились «тактикой убаюкивания» прокуроров. Об этом он заявил на коллегии Генпрокуратуры, где побывал президент РФ Владимир Путин.

Чайка обратил внимание, что в России постоянно растет число нарушений, допущенных следователями. За последние десять лет оно увеличилось более чем вдвое – с 535 тысяч до 1,3 млн в год. Одной из причин происходящего генпрокурор назвал повсеместное использование руководителями следственных органов «тактики убаюкивания» прокуроров «направлением не соответствующих действительности ответов об удовлетворении их актов реагирования», цитирует слова Чайки РБК.

Как считает генпрокурор, цель такого подхода – «не выносить обсуждение допущенных нарушений на более высокий уровень, при этом «прокуроры порой не вникают в проблему либо не проявляют должной принципиальности».

Чайка призвал своих подчиненных жестко реагировать на попытки сокрытия следственными органами преступлений, в том числе путем ненаправления прокурорам необходимых материалов, и поручил провести полную ревизию дел, особенно связанных с пропажей людей.

К числу причин ухудшения качества расследования Чайка отнес также чрезмерно активное (до 70% всех дел) использование упрощенного порядка рассмотрения уголовных дел, при котором не проводится исследование доказательств. «При малейшем сомнении в доказанности вины обвиняемого, подсудимого, правильности восприятия им обвинения и его последствий прокурорам следует требовать рассмотрения дела в обычном порядке», – подчеркнул Чайка, отметив, что сохранение статус-кво грозит в том числе «ошибками при решении судеб граждан».

Особе внимание генпрокурор обратил на «вопиющие» случаи избиения арестованных и осужденных сотрудниками учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). «Основная причина всех этих безобразий – недостаточная открытость пенитенциарной системы и круговая порука, порожденные неэффективным ведомственным контролем», – сказал Чайка.

Генпрокурор, отвечая на послание президента РФ, также пообещал разобраться со всеми случаями длительного содержания под стражей бизнесменов, арестованных по статьям об экономических преступлениях.

«К сожалению, бизнес так и не вышел из-под давления правоохранительных органов. О чем в очередной раз вынужден говорить глава государства. За год прокурорами отменено почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения. Любое из этих дел могло повлечь за собой длительные аресты, как следствие, сломанные судьбы, разрушенный бизнес, потерянные рабочие места»,– цитирует Чайку «Интерфакс».

Генпрокурор заверил, что совместно с Верховным судом разберется со всеми случаями длительного содержания под стражей бизнесменов, обоснованностью их привлечения к уголовной ответственности по прекращенным делам экономической направленности. По словам Чайки, оценка материалов по экономическим преступлениям, особенно на первоначальном этапе, представляет сложность. «Здесь многое зависит от добросовестности следователя и наличия механизмов, сдерживающих его от нарушений закона», – подчеркнул он.

Генпрокурор напомнил, что в 2016 году в Уголовный кодекс введена специальная норма – незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 299 УК РФ). «Однако за два года ни одно такое преступление на учет не поставлено. Две другие части ст. 299 УК РФ уже более 20 лет предусматривают ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Они касаются не только предпринимателей, но тоже не работают»,– обратил внимание Чайка.

По его словам, в 2017-2018 годы при 37 тысячах реабилитированных, из которых почти три тысячи содержались под стражей, в суд направлено только два уголовных дела по ст. 299 УК РФ. «Вывод очевиден – следователи и руководители следственных органов вовсе не заинтересованы в формировании практики применения данной нормы. Мы всегда говорили и продолжаем настаивать: чтобы уголовно-правовые запреты выступали для правонарушителей сдерживающим фактором, необходимо не ужесточение наказания, а его неотвратимость», – заявил глава надзорного ведомства.

В ходе заседания президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров не допускать безосновательного продления арестов предпринимателей. «Ваша прямая обязанность – вести мониторинг ситуации, связанной с уголовным преследованием представителей бизнеса, и при необходимости оперативно использовать меры прокурорского реагирования. В том числе не допускать безосновательного продления пребывания под стражей или действий, которые ведут к разрушению компаний, к тому, что люди теряют рабочие места», – сказал глава государства.

Путин напомнил, что более эффективная защита прав предпринимателей – это задача, о которой он говорил и на коллегиях МВД, и ФСБ. «Содействие улучшению делового климата, защита прав предпринимателей – для нас это крайне необходимо, потому что те ограничения, с которыми мы сталкиваемся во вне, мы должны компенсировать улучшением качества нашей работы внутри. Мы вполне можем это сделать, все в наших руках», – цитирует президента РФ пресс-служба Кремля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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