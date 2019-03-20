Когда ждать весны: синоптики уточнили, когда придет настоящее тепло

В ближайшие дни в московском регионе ожидается неблагоприятная погода, которая будет сопровождаться дождями и даже снегом. Как сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, приход настоящей весны ожидается только в середине апреля.
По словам Вильфанда, которого цитирует iReactor, пока дневная температура воздуха будет достигать семи градусов тепла, которую сложно назвать комфортной.
Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 21 марта, в Москве похолодает, что приведет к гололеду и осложнит жизнь автомобилистам и пешеходам. В Гидрометцентре сообщили, что в ближайшую неделю в столице может также выпасть снег.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 20.03.19
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