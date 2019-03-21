Соболь пытается отменить бесплатное питание в детских садах и школах Москвы

Искусственно раздувая скандал вокруг комбинатов школьного питания в столице, команда Навального может лоббировать интересы коррупционеров.

Сегодня, 21 марта, на Youtube-канале «Навальный-live» опубликовали очередное видео, посвященное кишечным заболеваниям детей в Москве. В детском саду «Дельфиненок» отравились дошкольники. Правда, случилось это больше года назад. Однако это не помешало юристу ФБК Любови Соболь выпустить «сенсационное» расследование.

Упорство, с которым оппозиционеры пытаются «раскрутить» историю с детскими заболеваниями, легко объяснить. Любовь Соболь не скрывает истинных намерений: она требует от мэра Москвы Сергея Собянина пересмотреть систему школьного питания, чтобы государство не могло проследить за качеством продукции. Подобная частная система социальных обедов широко применялась в начале двухтысячных годов: каждое образовательное учреждение самостоятельно заключало контракт с мелким подрядчиком. Само питание готовилось непосредственно в школах, а подрядчик поставлял в столовые сотрудников и оборудование. Кстати, тогда, мягко говоря, не стеснялись завышать ценник на детские обеды.

В результате – от такой модели решили отказаться из-за коррупционных возможностей, открывшихся для предпринимателей. Без единой системы контроля качество и унифицированного управления комбинатами питания, любая закупка продуктов для школ превращалась в «откат»: когда подрядчиков становится слишком много, воровать становится значительно легче.

Судя по всему, именно по таким временам ностальгирует Любовь Соболь. Не исключено, что ностальгия может щедро оплачиваться мелкими поставщиками питания, объединившимися в надежде нажиться на детском питании. Соответствующий опыт у юриста имеется: ее отец – Эдуард Феденев в свое время, как сообщалось в прессе, помог скрыть от государства около 57 миллиардов рублей.

Новости о детских отравлениях полуторагодовалой давности выходят в рамках «крестового похода» оппозиции против «Конкорда». В феврале блогер Алексей Навальный встретился с главой компании Евгением Пригожиным и попросил о лояльности на муниципальных выборах – в обмен на прекращение нападок на комбинаты питания со стороны Фонда борьбы с коррупцией. Пригожин отказался – «я солдат на маршалов не меняю». После отказа бизнесмена нападки на «Конкорд» со стороны команды Навального многократно усилились.

Например, 18 февраля на канале Навальный-live появился ролик, рассказывающий об антисанитарии на комбинате питания «Конкорд». Наталья Шилова – бывшая сотрудница комбината, предоставила «эксклюзивные» фото плесневелого сыра, червивого мяса, гнилого риса. «Жемчужиной» расследования стала фотография странной конструкции – «гибрида» раковины и унитаза. По словам Шиловой, конструкцию используют для обработки фруктов и овощей. Как выяснилось позже, фото «умытаза» уже восьмой год гуляет по юмористическим сайтам. Остальные фото, предоставленные Шиловой, также вызывают подозрения.

На этом Соболь не остановилась. С начала недели юрист призывает «неравнодушных родителей» выходить на пикеты против «Конкорда». От интервью с местным активистом родители отказываются, а на вопросы о деятельности комбинатов питания ответить не могут: о «Конкорде» им ничего неизвестно. Вероятно, команда Навального выдает за обеспокоенных граждан проплаченную массовку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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