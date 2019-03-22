«Я никому не позволю себя оклеветать!» Лишенная титула «Мисс Москва – 2018» ответила на обвинения

Вокруг конкурса красоты «Мисс Москва» разгорелся громкий скандал. Его организаторы сообщили о лишении титула прошлогодней победительницы Алеси Семеренко, однако девушка в ответ заявила, что ее оклеветали.

Заявление о лишении титула Семеренко было опубликовано накануне. «Победительница главного столичного конкурса красоты «Мисс Москва-2018» – лишается главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора», – говорится в заявлении организаторов конкурса красоты, которые также отметили, что такое произошло впервые за 23 года.

Согласно правилам конкурса главный титул «Мисс Москва-2018» и корона победительницы переходят «Первой Вице-Мисс Москва» – Ксении Паленовой.

Между тем сегодня Семеренко заявила, что ее оклеветали. «Не была ни на одном мероприятии? Которых не было? О каких вообще мероприятиях идёт речь? <…> Никто никуда меня не звал… <…> У них были мои Контакты! Враньё!» – подчеркнула девушка на своей странице в Instagram.

По словам Семеренко, «причина совсем иная, о которой бы не хотела говорить». «Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона)) Ну если так легче, хорошо, пусть донашивает корону Поленова. Она видимо короны не ломает. Как до такого вообще додуматься можно. Позор тому, кто это придумал! Но я считаю, что я этой победы достойна и из истории этот момент уже не стереть как ни крути и что не пиши. Так глупо «забирать победу», которую забрать нельзя», – заявила Семеренко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.19

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