Импорт детского питания в Россию оказался под угрозой

Ужесточение правил ветеринарного контроля за ввозом в Россию страну может обернуться дефицитом лечебного и детского питания, предупредили крупнейшие производители Danone и Nestle. Существует вероятность, что компании-поставщики не успеют адаптироваться к новым требованиям, пишет газета «Коммерсантъ».

Об угрозе обеспечения российского рынка продуктами лечебного и диетического питания, в том числе детского, изданию сообщила региональный вице-президент по корпоративным отношениям Danone в России и СНГ Марина Балабанова. Danone – один из крупнейших поставщиков детского питания в стране (бренды Nutrilon и Neocate). По ее словам, риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю.

Согласно проекту (документ опубликован на правовом портале ЕАЭС), на такие товары должны оформляться ветеринарные сертификаты, разрешения на ввоз, а производители обязаны включаться в реестр предприятий третьих стран. Ужесточение требований обосновывается необходимостью контроля за импортом «сыроподобной» продукции, в которой животный жир заменен на растительный. Но под ограничительные меры попали и другие товары той же таможенной группы, в их числе пищевые продукты лечебного и профилактического питания, в частности детского, а также ряд биологически активных добавок к пище.

Решение самым серьезным образом повлияет на их поставки в Россию, притом что доля импорта таких товаров в зависимости от категории доходит до 90%, опасаются в Danone.

Кроме того, добавляют там, ограничения затронут и ингредиенты для их производства. При этом большая часть перечисленных товаров и сырья вообще не содержит компонентов животного происхождения и никогда не расценивалась в пищевой промышленности как продукты ветеринарного риска, отметила Балабанова.

Это излишняя и неоправданная мера, согласны в Nestle (бренды Nan, Nestogen, Gerber), теперь контролю на границе будут подлежать категории, которые ни в одной другой стране мира не рассматриваются как несущие ветеринарные риски. При этом, добавляют в компании, поставщики и импортеры лечебного и диетического питания не готовы к новым требованиям, которые должны вступить в силу уже с 11 апреля.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) также считает, что оформление разрешений на ввоз такой продукции может занять более года, что приведет к срыву поставок, дефициту и негативно скажется на конечном потребителе. Кроме того, ужесточение контроля негативно скажется на российской пищевой отрасли, считает Балабанова.

Между тем в Минсельхозе сообщили «Ъ», что расширение перечня объектов ветеринарного контроля на товары, относящиеся к продукции детского и лечебного питания, направлено на обеспечение безопасности и выявление фальсификата. Мера будет реализована в рамках электронной ветеринарной сертификации и никак не отразится на добросовестных поставщиках, заверили в министерстве. При этом в Минсельхозе напомнили, что замечания к опубликованному проекту решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут быть высказаны на соответствующей площадке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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