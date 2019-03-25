В Москве хозяйка кафе объявила войну Роспотребнадзору

В Москве разгорелся скандал вокруг проверок специалистами Роспотребнадзора сети кафе «АндерСон». Сегодня столичное управление ведомства сообщило о многочисленных нарушениях, выявленных в ходе проверок. Основательница сети Анастасия Татулова назвала действия сотрудников ведомства местью, обвинила проверяющих в фальсификации и заявила о намерении подать в суд.

Как сказано в сообщении московского управления Роспотребнадзора, о плановой проверке сети кафе «АндерСон», которая началась 1 марта сразу в 17 заведениях сети в 9 округах Москвы, представители кафе были уведомлены заранее. В план проверок сеть включили из-за того, что отнесли ее к высокой категории риска – во время внеплановых проверок по жалобам посетителей в 2015-18 годах в кафе не раз находили нарушения, говорится в сообщении.

На сей раз по предварительным данным в 14 кафе из 17 учреждений сети «выявлены общие системные нарушения санитарно-эпидемиологических требований», при этом проверка проводилась с фотофиксацией нарушений, подчеркнули в управлении. Из 25 отобранных образцов проб сырья и готовых блюд в 15 эксперты нашли бактерии группы кишечной палочки. «Отмечается высокая общая обсеменённость, в том числе в 6 образцах салатов и 4 образцах кондитерских изделий», – говорится в сообщении ведомства.

Между тем, хозяйка сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова назвала действия сотрудников столичного управления Роспотребнадзора местью. В интервью радиостанции «Говорит Москва» она отметила, что московское управление ведомства – «рассадник зла», который «не гнушается даже подделкой проб».

«Я абсолютно уверена, что это месть, – сообщила она. – Разговаривая со мной по телефону, они мне сказали «держись, мы тебе сейчас устроим». Я держусь». Предпринимательница подчеркнула, что «нет ни жилоб, про которые они пишут, нет нарушений», и рассказала, что параллельно с Роспотребнадзором ее сотрудники брали образцы тех же блюд, чтобы отправить их в независимую лабораторию. Татулова заявила, что намерена подать в суд на столичное управление ведомства.

Ранее на своей странице в «Фейсбуке» владелица сети кафе разместила «Пост гнева» с хештегом #долойсанпин. «Эта система прогнила с начала до конца, – считает она. – Несколько дней подряд, 4 тётеньки без перчаток и шапок, на кухне, где любого сотрудника за это уволили бы, приходят и указывают мне как мне следует организовывать свои бизнес и выжигать на досках буквы М и З. А хочется выжечь букву Б и Ж! И не на доске, а на вывеске этой волшебной организации».

В частности, отметила она, сотрудники ведомства проверяют, моют ли на кухне зелень в уксусе, поскольку так предписано санитарными правилами. «Скажите, хоть один человек моет зелень в уксусе? Нет. Знаете почему – ее выкинуть можно будет ровно через час», – рассказала хозяйка сети.

Нормы СанПиНа безнадежно устарели с 80-х годов, считает Татулова, и требуют пересмотра. Выполнить некоторые из них сегодня в большинстве зданий в Москве просто невозможно, считает она.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.03.19

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