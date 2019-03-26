Бывший владелец «СУ-155» и некогда богатейший депутат Мосгордумы признан банкротом

В Москве Арбитражный суд признал банкротом бывшего владельца группы компаний «СУ-155», некогда самого богатого депутата Московской городской думы Михаила Балакина и открыл процедуру реализации его имущества. Решение было вынесено по заявлению ООО «АлмазИнвест», долг перед которым составляет более 2,4 млрд рублей.

Финансовым управляющим суд утвердил Артема Соболева. Отчет о ходе процедуры банкротства суд назначил на 3 сентября текущего года, передает «Прайм».

Кроме этого, в реестр требований включен долг перед банком «ФК Открытие» в размере около 3,5 млрд рублей, более 1,5 млрд рублей перед ИП Евсегнеевой, около 850 млн рублей перед «Инвестторгбанком» и более 126 млн рублей перед Сбербанком.

Напомним, группа компаний «СУ-155» – один из крупнейших российских строительных холдингов, в ее состав входили более 80 промышленных предприятий и строительных организаций. Минэкономразвития РФ 8 февраля 2015 года включило АО «СУ-155» в список из 199 системообразующих организаций России.

Компания оставила 145 недостроенных домов по всей России. В соответствии с решением правительственной комиссии, в 2015 году ответственным за достройку 130 объектов в 14 регионах стал банк «Российский капитал», еще 15 домов в Звенигороде были переданы компании «Стройпромавтоматика». Общая стоимость работ оценивалась в 49 млрд рублей, уточняет «Интерфакс».

Как сообщал заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, в 2019 году осталось достроить шесть домов проблемного застройщика. «С достройкой «СУ-155» мы заканчиваем. У нас останется всего шесть домов на следующий год. И то только из-за того, что в Москве не было ни единого документа, подтверждающего экспертизу, и земельные участки «СУ-155» не были предназначены под жилищное строительство. Нам понадобилось несколько лет, чтобы решить эти проблемы. Поэтому степень готовности разная у этих домов», – сказал Стасишин.

Как сообщал «Новый День», летом 2018 года Балакин баллотировался по пост мэра Москвы от партии «Союз горожан». Тогда он заявил, что если победит, то обязательно построит небоскребы, наподобие проекта Москва-Сити на въездах в город и на территории новой Москвы. По его мнению, такая мера якобы будет способствовать развитию бизнеса.

В 2015 году до проблем с «СУ-155» Михаил Балакин занимал 50-е место в списке богатейших бизнесменов страны по версии Forbes. Его состояние оценивалось в $1,7 млрд. Он также оказался лидером среди столичных парламентариев по доходам за 2014 год с заработком 196,73 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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