О Крыме из Чехии: как работает «Радио Свобода» Где прячутся западные иноагенты и оппозиционные СМИ, которые пишут о коррупции, Пригожине и «несвободной России»

В западных странах уже очень давно существует закон об иностранных агентах, ограничивающий деятельность зарубежных средств массовой информации. Из российских изданий с такими ограничениями столкнулся телеканал Russia Today, вещающий на нескольких языках в самых разных точках планеты, а также информационное агентство USA Really, которое по утверждению некоторых СМИ, принадлежит предпринимателю Евгению Пригожину.

Когда же аналогичный закон принимали в России, то целый ряд западных СМИ начали говорить о якобы намеренном ограничении свободы слова. При этом филиалы западных СМИ в России спокойно продолжили свое вещание. Примечательно, что штаб-квартиры почти всех крупных либеральных средств массовой информации находятся за границей.

«Медуза» комфортно себя чувствует в столице Латвии Риге. А «Радио Свобода» располагается в Праге. Это связано не только со стремлением обойти российские законы, но и банальной экономией средств. Издание получает финансирование напрямую из США. «Радио Свобода» даже не скрывает своей прямой принадлежности к Госдепартаменту, пишет ФАН.

Аренда офиса в странах Восточной Европы довольно низкая, зарплаты сотрудников тоже относительно невысокие. Да и приглашать «экспертов» из России выгодно. Гораздо проще оплатить командировку в Чехию или Прибалтику, чем организовывать поездку в США. Собственно, все политические тренинги и «планерки» проходят как раз в этих странах. Ни о какой объективности в таком случае речи быть не может. Сателлит «Радио Свобода», издание «Крым.Реалии» также находится в Праге. Все новости о полуострове журналисты «Крым.Реалии» получают в виде слухов, в Крыму у них нет ни одного корреспондента. Может ли такое издание говорить правду? Очевидно, что нет.

Характерно, что в Вашингтоне именно Восточную Европу решили выбрать центром антироссийской пропаганды. В Германии, Франции и вообще в западной части Европы преобладает более прагматичный подход к отношениям с Россией.

А Прибалтика и Чехия идеально подходят для формирования антироссийских настроений. В этих странах активно культивируется русофобия. Так, в Прибалтике около 30% населения – этнические русские. Однако локальные правительства сделали все, чтобы русские чувствовали себя угнетёнными. В Латвии, Литве и Эстонии закрывают российские школы. Существует даже понятие «негражданства», применимое к русским.

Философ и политолог Александр Дугин считает, что Россия должна адекватно отвечать на подобные явления. «Главное, нужно начинать идеологическую кампанию против глобалистского Запада. Мы должны разработать систему мер противодействия. Надо яснее определить повестку дня в глобальном масштабе, идеологические преференции и приоритеты. А для этого надо сосредоточиться на сфере идей», – подчеркивает Дугин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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