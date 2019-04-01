Синоптики прогнозируют Москве солнечную неделю

В московском регионе ожидается «сухая» и солнечная неделя. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха вернется к норме, но это означает, что будет тепло.

«Со вторника по четверг погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Атмосферное давление будет высоким, обойдется без осадков. При умеренном северо-восточном ветре ночью вновь «минус»: -3…-1° в Москве и -6…-1° по области. Днем будет солнечно, в Подмосковье до 4…9°, во вторник в Москве 6…8°, в среду и четверг 7…9°. Значения средней суточной температуры будут близки к норме», – прогнозируют синоптики.

В Гидрометцентре отметили, что средняя температура марта в столице составила 0,6°, что на 2,8° выше климатической нормы. Месяц принес 41 мм осадков, или почти 120 % от нормы (34 мм). Высота снежного покрова к концу месяца уменьшилась до 2 см.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.04.19

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