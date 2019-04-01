Компания «Московский школьник» начала судебное разбирательство против Навального

Блогер Алексей Навальный заявил в соцсетях, что бизнесмен Евгений Пригожин якобы подал на него, Любовь Соболь и весь «Фонд борьбы с коррупцией» в суд. Однако, как выяснилось, блогер просто в очередной раз обманул своих читателей. На самом деле судебное разбирательство против ФБК решило начать предприятие «Московский школьник», не имеющее к петербургскому предпринимателю никакого отношения.

Тем не менее, либеральные средства массовой информации с радостью подхватили фейк от Навального, заявляя, что иск подал именно Пригожин. Лишь РБК решили докопаться до истины и проверить эту информацию.

Журналист издания отправил запрос в пресс-службу «Конкорда», где ему посоветовали обратиться напрямую к руководству «Московского школьника», потому как Евгений Пригожин с этой компанией никак не связан.

Получается, что блогер обманул не только свою аудиторию, но и дружественные ему СМИ. Разумеется, ничем, кроме слов, Навальный подкрепить свою ложь не сумел. Стоит ли теперь ждать второго иска от «Московского школьника», пока неизвестно. Также не понятно, собирается ли «Конкорд» судиться с ФБК из-за клеветы.

Напомним, что в скандальном расследовании ФБК бывшая управляющая ООО «Московский школьник» Наталья Шилова рассказывает об антисанитарии, якобы царящей на пищевых предприятиях Москвы. Свои слова она подтверждает фотографиями, среди которых оказался интернет-мем семилетней давности «Умытаз». После этой оплошности Навальный не признал, что все это ложь, а лишь отредактировал расследование и продолжил настаивать на своем. Его не смутило даже, что госпожа Шилова 35 раз соврала в коротком видео.

Ко всему прочему, юрист ФБК Любовь Соболь по какой-то причине отказалась от приглашения Пригожина посетить предприятие «Конкорд» и своими глазами понаблюдать за рабочим процессом. Вместо этого она продолжила информационную атаку на бизнесмена и его компанию.

Впоследствии стало известно, что Навальный шантажировал Евгения Пригожина, предлагая ему прекратить травлю взамен на 300 млн рублей для проведения кампании на муниципальных выборах. Для этого в Петербург приезжал сначала сам блогер, а потом и юрист ФБК Любовь Соболь. Однако они получили категорический отказ, из-за чего нападки на Пригожина и его бизнес стали только сильнее.

Москва, служба информации РИА «Новы День»

Москва. Другие новости 01.04.19

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