Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и его подручная Любовь Соболь создали фейк об игроках рынка детского питания в Москве. Судя по материалам СМИ, чтобы снять фальшивку с поддельными данными, они привлекли бывшую сотрудницу комбината «Московский школьник» Наталью Шилову. За ложь на камеру женщине посулили крупную сумму и помощь в лечении ребенка. Однако женщина так и не дождалась обещанного. Зато Соболь на волне поднятой шумихи собралась пробиться в Мосгордуму.

Наталья Шилова, известная тем, что поучаствовала в расследовании Алексея Навального о якобы нарушении санитарных норм на предприятиях по приготовлению блюд для столичных образовательных учреждений, призналась, что ее обманом заставили говорить откровенную ложь о компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину. Видео с ее рассказом появилось в телеграм-канале «Выпускайте Кракена!».

Более подробно всю историю рассказали на сайте издания «ПолитЭксперт». Женщина сообщила, что ей пообещали крупную денежную сумму, однако позднее просто обманули, ничего не выплатив. По ее словам, все, что она озвучивала в ролике, ее просили прочитать по заранее написанному сотрудниками ФБК тексту.

Наталья Шилова в интервью рассказала, что пойти на сговор с Навальным ее вынудила сложная жизненная ситуация. У нее болеет ребенок, и представители ФБК обещали оплатить все расходы на лечение. К тому же в фонде активно занимаются кампанией против системы социального питания в Москве, а диагноз у ребенка Шиловой как раз инфекционное заболевание.

Шилова отметила, что сотрудников ФБК особенно привлекла ее работа в компании «Московский школьник». В одной из социальных сетей женщине написала Любовь Соболь и предложила сотрудничество. «Она пообещала мне решить все то, что никто не мог решить – это помочь ребенку. У меня было просто безвыходное положение. Сейчас я уже понимаю, что меня просто втянули, но тогда мне обещали всю необходимую помощь, – отметила Шилова. – Деваться мне было некуда. Соболь пообещала мне помочь в лечении ребенка, если я приму участие в их «расследовании».

В конце прошлого года сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков опубликовал расследование о якобы преследовании оппозиционеров в России. Он нашел «секретного информатора», написал ему текст и тот просто прочитал его. Коротков выдал это за сенсацию, которую, однако, быстро разоблачили. Тем не менее, такой метод работы понравился аферистам из ФБК. Сотрудники фонда написали готовый текст расследования и вручили его Наталье Шиловой.

На первой встрече женщина просто рассказала о небольших недочетах в работе «Московского школьника». По сути, это было пробное интервью. «Сначала они провели со мной первое интервью: очень много расспрашивали про работу в «Московском школьнике», – рассказала женщина. – Я честно отвечала на их вопросы так, как могла. Говорила, что знаю именно про «Московский школьник», называла мелкие ошибки. Но их это не устраивало».

Разумеется, сотрудникам ФБК такое расплывчатое и бледное описание не подошло, и они решили уже на втором интервью записать «нужный» текст, вставив в него откровенную ложь и клевету. «Там все было настолько противоположно тому, что я рассказала: было много домыслов, различных неточностей», – подчеркивает Шилова.

Женщина рассказала, что ее также заставили дать несколько интервью для СМИ, если она хочет побыстрее получить помощь для ребенка.

В ходе записи интервью, по словам Шиловой, рядом все время ходил Навальный и пафосно вещал о важности записываемого ролика, о том, что этим они якобы освобождают Россию. Женщина заметила, что блогер говорил, что когда он в 2024 году станет президентом РФ, то все министерские должности получат люди из его штаба.

Наталья Шилова рассказала, что ей обещали расплатиться после того, как будет выиграно дело в суде, и ФБК получит деньги от Сергея Собянина. Также она припомнила, что странное сантехническое устройство, напоминающее смесь унитаза и умывальника, решил вставить в сценарий сам Алексей Навальный.

Однако когда видео обнародовали, в ФБК всю ответственность за ложь переложили именно на Шилову. При этом ей не заплатили ни копейки. А когда она обратилась в фонд, то ей сказали, что устроят ей травлю в социальных сетях, если она посмеет рассказать правду о записи.

Практически сразу ее уволили с работы. Более того, компания «Московский школьник» подала против нее иск в суд, обвинив в клевете. Денег на адвоката у Шиловой нет, а долгов стало только больше. Соглашаясь на сотрудничество с Навальным, женщина надеялась решить все свои материальные проблемы, а в итоге только усугубила свое положение. «Я поверила Навальному и Соболь, они меня предали, использовали. Не верьте им. Мы для них – развлечение», – утверждает Шилова.

Началось все с того, что в феврале появилось несколько интервью Шиловой, в которых она рассказывает об антисанитарных условиях приготовления пищи для детских учреждений на рынке соцпитания в Москве. По ее словам, овощи и фрукты моют в ваннах, а сотрудники грубо нарушают санитарно-эпидемиологические нормы.

Юрист ФБК Любовь Соболь сфабриковала «расследование», обвинив компанию «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в причастности к заболеванию детей в московских детских садах. Однако Роспотребнадзор установил, что причиной инфекции была творожная продукция, поставляемая молочным заводом из Липецкой области.

Ранее Соболь ездила в Петербург на встречу с Пригожиным, где пыталась получить 300 миллионов рублей в обмен на прекращение нападок на «Конкорд». До этого на переговоры с владельцем «Конкорда» в Северную столицу ездил сам Алексей Навальный.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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