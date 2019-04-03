Есть над чем работать: эксперты оценили потенциал регионов Сибири и Дальнего Востока

Развитие и перспективы регионов России напрямую зависит от личности губернатора, свидетельствуют результаты ежегодного экспертного исследования, на основе которого Центр развития региональной политики (ЦРРП) составляет рейтинг регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Как отметил корреспонденту РИА «Новый День» политолог, руководитель Центра Илья Гращенков, согласно последним выводам, наиболее перспективными являются Камчатский край и Иркутская область.

Эксперты ЦРРП обозначили сумму факторов, необходимых для создания внутри региона атмосферы благоприятной для жизни и инвестиций. Среди них – личность главы субъекта федерации, открытость структур региональной власти, политическая конкуренция, экономическое развитие и социальная стабильность.

В итоговом докладе отмечается, что значительную роль в развитии регионов играет личность губернатора, причем в сложных экономических условиях современной России наибольшую ценность представляют руководители «старого образца, способные самостоятельно контролировать политическую обстановку, но вместе с тем развиваться, привлекая инвестиции и расширяя влияние своего региона».

Согласно выводам экспертов, на Дальнем Востоке самая благоприятная ситуация на Камчатке. «На первом месте – Камчатка. Казалось бы, небольшая территория, но именно они демонтирует наибольший прирост потенциала. Мы первыми дали Камчатке 1 место, тогда Агентство стратегических инициатив ставило их на 68 место. А вот через год, после того, как мы подняли их в рейтинге, АСИ подняло их сразу на 63 пунктах. Мы совпали в своих оценках», – отметил Гращенков.

На втором месте рейтинга на Дальнем Востоке оказался Приморский край. Далее следует Якутия, Хабаровский край и Амурская область.

В рейтинге по Сибирскому округу лидирует Иркутская область. Как пояснил Гращенков, это во много связано с губернатором-коммунистом Сергеем Левченко. «Левченко очень эффективен, он разработал собственную модель, опираясь на опыт позднего Советского союза и госплана СССР, он показывает прирост ВРП больше, чем в целом по России, он показывает сумасшедший прирост инвестиционной привлекательности», – уточнил политолог.

На втором месте оказалась Новосибирская область, на третьем – Красноярский край. Четвертое место эксперты отдали Кемеровской области, пятерку лидеров замыкает Томская область.

«Результаты рейтинга в некотором роде противоречат большинству выводов коллег, которые стараются сделать рейтинги влияния, политического веса губернатора. Там, как правило, оказываются губернаторы близкие к федеральному центру. Диверсифицированный походы приводит к тому, что можно под разными углами взглянуть на регионы и оценивать не просто, какой губернатор ближе к Кремлю, а именно, как они управляются с территориями», – отметил Гращенков.

Эксперт уточнил, что невозможно все регионы «причесывать под одну гребенку» – важно учитывать особенности каждой территории. «Начать мы решили с регионов Сибири и Дальнего Востока, как регионов наиболее важных и наименее изученных с точки зрения и политики, и экономики», – пояснил Гращенков.

По его словам, комплексный подход к сбору информации дал позитивный результат. «Мы провели уникальный опыт, совместив и экономику, и инвестиции, и политическую подоплеку. С одной стороны, мы сами ездим по территории и получаем информацию, с другой – у нас уникальный круг экспертов: от людей технического образования до специалистов по инвестициям и экономике», – отметил политолог.

Москва, Мария Вяткина

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