«Не вписался в русофобские тренды»: в Госдуме оценили отставку мэра Риги

Громкая отставка мэра Риги Нила Ушакова может быть связана с общей русофобской политикой, которую взяла на вооружение латвийская элита. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его оценке, Ушаков является весьма неудобным политиком для латвийских властей.

Как сказал российской парламентарий, слова которого цитирует iReactor, скорее всего Ушаков не вписывается в общие «русофобские тренды местной элиты». «Но уверен, как бы не сложилась дальше ситуация, Нил Ушаков свой путь в политике не завершит. Он будет и дальше бороться за правду», – считает Слуцкий.

Как сообщал «Новый День», накануне мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку. Поводом послужили претензии к работе городских властей. Решение об увольнении принял министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце.

По его словам, в последние несколько лет мэрией Риги были допущены финансовые нарушения. В частности, речь идет о взаимоотношениях между городскими властями и транспортным предприятием. Несколько документов были подписаны с нарушением необходимых процедур, сообщается в официальном издании Latvijas Vestnesis.

Ушаков уже заявил о намерении обжаловать решение об отставке. В настоящее время обязанности мэра исполняет спикер Рижской городской думы Олег Буров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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