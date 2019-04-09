Навальный и Соболь подвели Шилову под суд: подробности фейковой кампании против «Конкорда»

Стали известны новые подробности скандальной политический «игры», которую инициировал в прошлом году Алексей Навальный против петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. После развалившегося «расследования» ФБК о нарушениях на пищевом предприятии, основанного на рассказах Натальи Шиловой – теперь ей грозит судебное разбирательство.

В недавнем видеообращении Шилова подтвердила, что помощница Навального Любовь Соболь обещала оказать ей денежную помощь за интервью. Женщину в итоге обманули.

Откровения Натальи Шиловой

При этом в Сети стало появляться все больше фактов недостойного поведения блогера и юриста ФБК Любови Соболь по отношению к «информатору». Автор анонимного Telegram-канала «Выпускайте Кракена» предоставил новые свидетельства. В распоряжении журналистов оказалась переписка, проливающая свет на обман Шиловой со стороны Навального и Соболь.

Из переписки видно, что «информатор» Навального оказалась недовольна «разоблачениями» в готовом материале ФБК. Возмущение было обоснованным, однако отвечать ей никто не собрался. И это не удивительно, ведь Соболь и Навальный неоднократно «кидали» людей.

В конце прошлого года в нескольких столичных учебных заведениях заболели дети. Медики установили причину заболевания – «желудочный грипп». Некоторые родители, однако, поставили диагноз врачей под сомнение. Поползли слухи о причастности к случившемуся предприятия «Конкорд» Евгения Пригожина. Судя по дальнейшему развитию событий, по этому громкому поводу Навальный и Соболь решили сфабриковать соответствующее «расследование».

Помочь Навальному и Соболь в этом деле согласилась некая Наталья Шилова, работавшая непродолжительное время на предприятии «Московский школьник», которое ошибочно связывают с Пригожиным. Она рассказала об «ужасах антисанитарии», придумав историю про «умываз». Позже выяснилось, что это обычный интернет-мем, гуляющий по разным ресурсам с 2011 года.

В результате женщину использовали, а затем подставили. Шиловой теперь придется отвечать по закону – предприятие «Московский школьник» вполне обоснованно подало на нее и на ее подельника Навального в суд за клевету. Ведь на комбинате питания «МК» ни Роспотребназдор, ни родители не нашли никаких нарушений.

Родители переболевших детей посетили «КОНКОРД»

Несмотря на то, что Евгений Пригожин не имеет отношения к ситуации с заболеванием детей, он оказал родителям малышей материальную помощь. Это лишь подтвердило провальный статус «расследования» Навального и Соболь. Сейчас их выдуманная история развалилась окончательно, как и репутация ФБК.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.04.19

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