Экстренная посадка в «Шереметьево»: разряд молнии попал в трансатлантический лайнер

В небе над столичным аэропортом «Шереметьево» произошло авиа-ЧП. Разряд молнии попал в трансатлантический лайнер, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

Как сообщается, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в «Шереметьево» из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния. Это произошло при заходе на посадку на высоте порядка трех тысяч метров.

Лайнер удалось благополучно посадить. Никто из находившихся на борту не пострадал.

После посадки наземные службы обнаружили на корпусе самолета следы поражения атмосферным электричеством. Прежде чем лайнер вновь допустят к полетам, его техническое состояние оценят специалисты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.04.19

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