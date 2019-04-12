Столичному региону угрожают ЧП: сотни гидросооружений в критическом состоянии

Инженерные сооружения «Канала имени Москвы» находятся в критическом состоянии, в результате чего могут не выдержать нагрузок. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, выступая сегодня на выездном заседании в Туле.

«Наибольшую озабоченность вызывает состояние крупнейшего водного сооружения страны – «Канала имени Москвы». Здесь существует угроза обрушения подпорных стенок шлюзов», – цитирует Щеголева «Интерфакс».

Полпред президента также отметил, что вызывает опасение состояние бесхозных гидротехнических сооружений и в других регионах центральной России. Щеголев уточнил, что в Московской области выявлено 350 бесхозных гидротехнических сооружений. «Большая часть из них находится в неудовлетворительном техническом состоянии», – сказал полпред и добавил, что вызывает опасения ряд гидротехнических сооружений в Воронежской, Ивановской, Брянской областях. «Некоторые из них несут угрозу для безопасности людей», – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, о критическом состоянии инженерных сооружений Канала имени Москвы стало известно после 10 января, когда в Москве в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе произошел провал грунта на площади 75 кв метров и вынос части воды на автомобильную дорогу. Тушинский тоннель располагается на участке между гидроузлами №7 и №8.

По данным ФГБУ «Канал имени Москвы», ситуация с размывом грунта произошла под земляной насыпной дамбой в районе стыка автомобильного тоннеля, построенного в начале 2000-х годов, – между грунтом и шпунтовой стенкой.

Максимальная стоимость проведения восстановительных работ аварийного участка канала им. Москвы над Тушинским тоннелем в Москве может составить 500 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.04.19

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