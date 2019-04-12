По-дружески: Навальный и Соболь прикрывают картельный сговор

Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» известен тем, что систематически выпускает «расследования» о жизни российских бизнесменов, политиков и общественных деятелей. Блогер Алексей Навальный не стесняется обвинять сограждан в коррупции и других противоправных действиях.

При этом Навальный и его окружение предпочитают закрывать глаза на то, что творится у них под носом. Благодаря расследованию Федерального агентства новостей (ФАН), широкой общественности стало известно о том, что представители ФБК имеют тесные связи с бизнесменами с испорченной репутацией.

Из обнародованных документов следует, что друзья Соболь и Навального состоят в картельном сговоре и наживаются за счет многомиллионных госзаказов, устанавливая в Московской области детские «городки» и площадки. Несмотря на то, что этот картель не первый год на карандаше у ФАС, так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» почему-то не обращает внимание на подозрительные схемы своих бизнес-партнеров.

Удивительно, но «борцы с коррупцией» как будто ослепли. По словам учредителя и председателя Коллегии адвокатов «ТАМИР» (г. Москва) Оксаны Михалкиной, подобная «слепота» свидетельствует о непрофессионализме ФБК. Эксперт также отмечает, что деятельность «Фонда» вообще весьма сомнительна.

«Расследование» ФБК о питании в столичных детсадах и школах только подтверждает ее слова. Команда Навального умудрилась выпустить материал, состоящий из фейков и домыслов. В качестве главного действующего лица была задействована бывшая сотрудница комбината питания «Московский школьник» Наталья Шилова, которая впоследствии призналась, что расследование – выдумка.

Женщине дали заранее подготовленный текст, пообещав солидный гонорар. Сотрудники ФБК воспользовались тяжелой жизненной ситуацией, в которой оказалась Шилова. У нее сильно болел ребенок, и на лечение требовались деньги. Доверчивую мать обманули и не заплатили ей ни копейки.

Чтобы получить цельное представление о том «расследовании», достаточно знать, что в качестве доказательства команда Навального использовала мем про «умытаз», который гуляет по Сети еще с 2011 года.

Причина болезненной активности ФБК объясняется просто: как сообщалось в СМИ, в феврале текущего года Навальный и Соболь пытались получить 300 миллионов рублей от петербургского предпринимателя и владельца компании «Конкорд» Евгения Пригожина, но получили категорический отказ. С тех пор информационные атаки на столичные комбинаты питания возобновились.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.04.19

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