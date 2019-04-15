Погода в столичном регионе: солнечно, но свежо

В столичном регионе установилась сухая солнечная погода, благодаря влиянию скандинавского антициклона. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшую неделю будет наблюдаться большой суточный ход температуры воздуха: по ночам она будет опускаться до нуля, а днем – подниматься до 10 градусов и выше.

Во вторник, 16 апреля, ожидается, как и в понедельник, сухая погода. Ночью столбик термометра покажет -1…+1° в столице и -3…+2° в Подмосковье, днем прогнозируется до 14°. В среду и четверг, 17 и 18 апреля, сухая погода сохранится. Ночью похолодает до 1…3° в Москве и -2…+3° по области, а днем – до 10°.

В пятницу, 19 апреля, снова без осадков. Ночью -2…+3°, днем 8…13°. В субботу, 20 апреля, местами пройдет небольшой дождь, ночью будет -1…+4°, днем – до 10…15°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.04.19

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