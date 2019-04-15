Санкции не помеха: Севастополь примет зарубежных документалистов на фестивале «Победили вместе»

В Севастополе с 12 по 18 мая пройдет XV Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». Как заявили его организаторы сегодня на пресс-конференции в Москве, несмотря на санкционный режим, поступили заявки на участие из 34 стран, в том числе из Европейского союза и Латинской Америки.

По словам члена Совета Федерации Виктора Озерова, идея проведения фестиваля зародилась у героев Советского союза, проживавших в Крыму. «Началась традиция с фестиваля, который проходил, когда Крым еще был украинским. Но великая идея Победы в Великой Отечественной войне, которая объединяла советский народ, достижение этой цели – не могла быть размыта ни государством, ни историей, ни годами», – сказал Озеров.

Он отметил, что сложная геополитическая обстановка вокруг Крыма, не отпугивает зарубежных участников и каждый пятый фильм, присланный на конкурс, снят не на территории России.

«Несмотря на то, что США, Европейский союз и другие государства объявили санкции против РФ после того как Крым вернулся в российскую гавань, идея разрушает все границы этих запретов. С каждым годом растет число стран, принимающих участие в этом фестивале. В этом году поданы заявки от 34 государств Европы, Азии и Латинской Америки, в том числе и от государств Европейского союза. Это говорит о непобедимости идей фестиваля», – подчеркнул Озеров.

Сенатор также отметил, что всего в оргкомитет фестиваля поступило более 500 фильмов, в том числе из 37 регионов России. В результате в программу мероприятия вошли 83 работы.

Генеральный директор фестиваля, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин отметил, что в рамках фестиваля будут представлены картины, в том числе, о современных военных конфликтах. «Есть такие картины и по Сирии, и, к сожалению, слишком актуальный Донбасс – там тоже идут боевые действия, что очень горько», – сказал он.

В этой связи Озеров обратил внимание, что одна из идей фестиваля – показать не только ужасы войны, но и напомнить, о том, как важно сохранить мир и не допустить повторения тех страшных событий. «Мы говорим и делаем много для того, чтобы память о Великой Отечественной войне была сохранена. Все мы отлично понимаем, что наши отцы, деды и прадеды отдавали всю жизнь не только ради победы над фашизмом, но и чтобы следующие поколения жили в мире, единстве и согласии. Эта идея фестиваля «Победили вместе» живет и развивается», – заключил сенатор.

Москва, Мария Вяткина

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