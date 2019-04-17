Соболь использовала родителей для сведения личных счетов с «Конкордом»

Очередная «расследовательская» авантюра скандально известного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) терпит крах. В настоящее время скандал с отравлением детей в школах Москвы грозит сойти на нет. Часть родителей отзывают иски, поданные против компании «Конкорд». Причина в том, что люди не хотят участвовать в манипуляциях Любови Соболь и обслуживать её политические амбиции в ходе предвыборной кампании в Мосгордуму.

О неприглядной подоплеке скандала в интервью ФАН рассказала участница инициативной группы родителей Екатерина Ковалева. Оказалось, что изначально родители пострадавших детей вовсе не собирались «устраивать войну» бизнесу. Они планировали подать судебный иск к администрациям школ, однако после вмешательства Соболь процесс пошел по другому сценарию.

Рассказ Екатерины Ковалевой

Более того, юристка ФБК Любовь Соболь оказалась неспособной составить исковое заявление в суд. Она сама попросила Ковалеву оформить документы, так как ранее никогда не имела подобной практики.

Из-под руки Соболь вышел абсурдный текст. По словам Ковалевой, в нем «все предложения были безграмотны и просто смешны». В приватных беседах выяснилось, что фактически Соболь не имеет юридического образования: «Она сама говорила. Не ясно, то ли она два курса окончила, то ли диплом купила, но образования, как такового у нее нет», – пояснила собеседница ФАН.

После того как иск был составлен, безграмотная «юристка» ФБК сама внесла правки, прописав в качестве виновника отравления компанию «Конкорд». Как пояснила Соболь удивленным родителям, «может быть, виновником компания не является, но сейчас не нужно об этом говорить». Она так агрессивно давила на заявителей, что у них сложилось впечатление, как будто бы Соболь сводила личные счеты с Евгением Пригожиным, а не защищала интересы пострадавших детей.

Однако афера раскрылась довольно быстро. Юридически грамотные родители вскоре убедились в некомпетентности Соболь, когда та стала проводить консультации в чате, и отказались от дальнейшего сотрудничества. В результате часть родителей отказались от иска. В ответ Соболь заявила, что их подкупили и запугивают. Однако, судя по словам Ковалевой, к развалу иска привел именно обман юристки ФБК, подставившей родителей.

Сегодня уже всем очевидно, что Любовь Соболь использует детей в своей предвыборной кампании в Мосгордуму. Сделав судебный процесс частью своей избирательной кампании, Соболь и Навальный явно переусердствовали с давлением на родителей и увеличили свой антирейтинг.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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