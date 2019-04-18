Майские праздники «вождь мирового пролетариата» снова проведет в одиночестве

В Москве накануне майских праздников вновь закроется мавзолей с телом вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Мемориальный комплекс будет недоступен с 23 апреля по 13 мая, предупредила пресс-служба Федеральной службы охраны (ФСО).

Закрытие связано с мероприятиями по подготовке к Параду Победы, пояснили в ведомстве. При этом вход на Красную площадь также будет ограничен, но немного позже – с 09:00 6 мая до 20:00 9 мая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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