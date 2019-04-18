«Может, мы действительно не замечаем»: Милонов призвал Навального провериться на наркотики

После возникшего в Сети обсуждения возможной наркозависимости Алексея Навального к дискуссии подключились депутаты Госдумы. В частности, известный парламентарий Виталий Милонов рекомендовал блогеру провериться на наркотики по примеру кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Ранее Интернет-пользователи неоднократно обращали внимание на странное поведение Навального. Сбивчивую речь и экспрессивную жестикуляцию приписывали его «фирменному стилю». А вот чем объяснить «стеклянный взгляд» и бледное лицо, кроме как пристрастием к запрещенным веществам? На открытии волгоградского штаба в 2017 году кто-то из зрителей даже предположил, что Алексей «под коксом». Во время выступления он часто потирал нос и характерно «жевал челюсть». К тому же выглядел довольно растерянно. Это принято считать одними из симптомов кокаиновой зависимости. Может, чтобы избежать кривотолков, Навальному действительно стоит сдать анализ на наркотики, а затем опубликовать результаты в сети?

Странное поведение Навального

Депутат Госдумы Виталий Милонов именно так и считает. «Я давно предлагал, чтобы люди, которые участвуют в публичной политике, приносили справку от нарколога из диспансера, как это делают депутаты и госслужащие, – подчеркнул парламентарий в комментарии для «Народных Новостей». – Может, мы действительно не замечаем, что у нас действует полностью больной человек».

О лояльном отношении к наркотическим веществам Алексей Навальный заявлял неоднократно. Он утверждал, что борьба с наркоманией в России абсолютно бессмысленна, потому что в магазинах якобы можно купить что-то «похуже героина».

В окружении блогера эти либертарианские идеи, по всей видимости, разделяют. Так, ранее один из сторонников Навального Владимира Казаченко из петербургского движения «Весна» попался на употреблении наркотиков и половой связи с 15-летней девушкой.

Навальный полностью проигнорировал данный инцидент, ни единым словом не осудив молодого человека. Он, вероятно, считает, что каждый сам волен выбирать свой яд. Однако крайне сомнительно, что для собственных детей Навальный захочет такого же будущего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.04.19

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