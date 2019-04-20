«Стройка» идет в рост: экс-президент ГК «ПИК» оказался самым богатым депутатом Мосгордумы

Самым высокодоходным депутатом Мосгордумы по итогам 2018 года стал заместитель председателя комиссии по экологической политике Павел Поселенов, задекларировавший годовой доход в размере 62,3 млн рублей. Эта сумма оказалась почти в тысячу раз больше, чем у депутата с наименьшим задекларированным доходом – врача-психиатра Алексея Мишина, который официально заработал лишь 59,7 тысячи рублей.

Как следует из обнародованных данных о доходах, Поселенову принадлежат 3- и 4-комнатные квартиры, дачный участок и несколько других строений и нежилых помещений, а также два автомобиля. При этом «бедный» Мишин владеет только автомобилем BMW.

Среди примечательных деклараций особое обращает на себя внимание отчет еще одного депутата Мосгордуму – ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова. В прошлом году он заработал 53,6 млн рублей, что на 20 млн рублей больше его супруги, главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, отмечает «Интерфакс».

Весомые доходы в прошлом году также получили такие депутаты Мосгордумы, как топ-менеджер строительной ГК «Пионер» Олег Сорока (34,5 млн рублей) и бывший гендиректор НПО «Сапфир» Александр Сметанов (36,1 млн рублей). При этом в декларации экс-владельца другой строительной компании – обанкротившейся СУ-155 – Михаила Балакина указано только 78,4 тысячи рублей дохода.

Спикер столичного парламента в 2018 году Алексей Шапошников заработал 24,5 млн рублей, годом ранее – 5,5 млн рублей. Народная артистка России, депутат Мосгордумы Надежда Бабкина в 2018 году отчиталась о заработке в 33,4 млн рублей, что втрое больше ее коллеги, народного артиста России, главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова (9,9 млн рублей). Еще один Народный артист России, худрук театра «Содружество актеров Таганки», вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко за год получил 10,9 млн рублей дохода.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.04.19

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