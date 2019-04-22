Солнечно и очень тепло: погода в Москве опередила календарь

В московском регионе установилась солнечная и теплая погода, которую в конце недели могут «подпортить» кратковременные дожди. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, столбик термометра в дневное время будет превышать отметку в 20 градусов.

Синоптики обращают внимание, что на погоду в столичном регионе продолжит оказывать влияние антициклон. В ночь на вторник в Москве и Подмосковье похолодает до 1-6°, но завтра днем, 23 апреля, вновь потеплеет до 20-21°. В среду и четверг, 24 и 25 апреля, температура продолжит повышаться. Ночью 8…10° в Москве и 5…10° по области. Днем воздух прогреется до 20…22° в столице и 17…22° в Подмосковье.

В пятницу и субботу, 26 и 27 апреля, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью ожидается 7…12°, днем – до 18…23°.

«Такая погода теплее климатической нормы на 6 градусов и примерно на месяц опережает календарь», – уточнили в Гидрометцентре России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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