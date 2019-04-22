Атака на судебную систему: в России повторяется скандал, аналогичный «делу Магнитского»

В Москве разгорелся громкий скандал вокруг задержания известного юриста Кантемира Карамзина, последствия которого могут оказаться сравнимыми с резонансной историей гибели Сергея Магнитского и оказать серьезное влияние на всю судебно-правоохранительную систему страны. Об этом пишет в своем материале интернет-газета «Версия».

Как отмечает издание, главный вопрос в этом скандале – «кому выгодно» ведет к событиям 2018-2019 годов. По стечению обстоятельств, неприятности у юриста-арбитражника Кантемира Карамзина начались после того, как он выиграл 15 млрд рублей в арбитражном споре, задев интересы сразу двух миллиардеров: экс-директора АО «ДСК-1» Владимира Копелева и хозяина ФСК «Лидер» Владимира Воронина. Не исключено, как пишет «Версия», эти астрономические деньги могли стать причиной «схода лавины» на голову самого юриста.

Первая версия, которая лежит на поверхности – Кантемир Карамзин стал жертвой «заказа», цель которого может состоять в пересмотре результатов арбитражного дела при помощи заурядной «уголовки». Иными словами человека закрывают, прессуют, угрожают и заставляют дать нужные показания и отказаться от всего, что есть. Печальная правовая новелла современной России заключается в том, что когда кончаются аргументы в суде, в дело нередко вступают силовики. И за «спасибо» на этом рынке никто не работает.

В пользу этой гипотезы говорит, во-первых, полная несостоятельность дела, по которому задержали Карамзина, основанное исключительно на показаниях должника, который не захотел возвращать юристу занятую еще в 2007 году сумму в размере более 200 тысяч долларов. Тяжба по этому делу началась в 2013-м. Кантемир Карамзин выиграл в Черемушкинском суде иск к писателю Олегу Блоцкому. Это решение было подтверждено Верховным судом, однако с гражданина Блоцкого в рамках исполнительного производства деньги так и не взыскали, то есть долг Карамзину он, судя по всему, так и не вернул. В 2014-м Блоцкий в свою очередь с целью получения компенсации инициировал возбуждение уголовного дела против Карамзина, заявив примерно то, что один из договоров займа был поддельным. Как пишет «Версия», дело оказалось настолько «тухлым», что четыре года скиталось от одного следственного отдела к другому, то приостанавливалось, то снова возбуждалось.

В ходе следствия в 2015 г. было сделано заключение эксперта с вероятностной оценкой о принадлежности подписи. В нем нет категоричного вывода, именно поэтому дело заглохло. То есть подпись под договором могла принадлежать, а могла и не принадлежать Олегу Блоцкому. Причем он мог сам исказить подпись намеренно, не планируя в будущем возвращать долг. Блоцкий от почерковедческой экспертизы договоров в ходе рассмотрения дела Черемушкинским судом отказался, тогда как Карамзин на ней настаивал, говорят материалы дела. Все адвокаты в голос твердят, что никаких доказательств по делу просто нет. Пикантности ситуации добавляет тот момент, что против самого Олега Блоцкого в 2017 году было возбуждено уголовное дело о клевете.

В любом случае, это было вряд ли то обстоятельство, за которым может последовать столь жестокое задержание и такая суровая мера пресечения как арест. Как предполагает издание, больше похоже, что обвинению был нужен любой формальный повод для того, чтобы отправить Кантемира Карамзина за решетку.

12 апреля судья Балашихинского суда Н. Б. Гришакова вынесла постановление об аресте К. Карамзина на месяц, при этом ни один из доводов адвокатов об избыточности такой меры в расчет принят не был, после чего юриста поместили в СИЗО № 8 г. Сергиев Посад. В апелляционных жалобах защиты юриста в адрес Судебной коллегии по уголовным делам Московской области, рассмотрение которых назначено на 23 апреля 2019 г., указывается на огромное количество нарушений УПК РФ со стороны следствия в ходе задержания. «И это еще одно подтверждение, что за историей стоят серьезные интересы», – отмечает «Версия».

Задержание юриста произошло в 10:30 утра 10 апреля 2019 года, однако протокол был составлен примерно в 15:30, видимо, чтобы затянуть время для предъявления обвинения, на которое законом предусмотрено 48 часов. Целый день страдающего инсулинозависимым сахарным диабетом Кантемира Карамзина держали без еды и лекарств, хотя он не может нормально жить без уколов.

Обвинение юристу выносили в ночное время, несмотря на протесты адвокатов, когда он от усталости уже не мог различать страницы протокола. Как утверждает «Версия», по ночам Карамзину не давали спать. Сам юрист рассказал на суде, что его поместили в камеру с двумя зэками, которые до утра устрашали его рассказами о «пресс-хатах», если он не будет сотрудничать с органами. Юристу неоднократно становилось плохо, но что ему кололи, неизвестно. В суд привезли изможденного за двое суток морально и физически человека, с окровавленными от наручников руками, который едва стоял на ногах, с трудом понимал суть вопросов и говорил путанными фразами. И это профессиональный юрист, известный своими яркими и грамотными речами на процессах.

По данным защитников, у обвиняемого забрали очки, зная, что у него плохое зрение и что в ходе судебного заседания ему надо знакомиться с материалами дела. Сам юрист во время выступления провел аналогию с делом Бухарина и сталинскими репрессиями. На судью и прокурора это впечатления не произвело.

Однако не факт, что главной мишенью этого громкого дела является сам Кантемир Карамзин. Последовавшая вслед за арестом юриста массированная информационная атака на судей Мосгорсуда и Верховного суда, с которыми он якобы мог иметь преступные связи и которых «скоро сдаст», свидетельствует о многом.

«Кто-то шьет не просто «дело юриста Карамзина», а целое «дело судей». Очевидно, что доказательная база у следствия слабая (иначе не пришлось бы обращаться за компроматом к пользователям интернет-ресурсов) и силовики, видимо, рассчитывают выбить признательные показания у юриста, чтобы построить (сфабриковать?) на них обвинение», – пишет «Версия».

Сам Кантемир Карамзин сумел передать из-за решетки послание на имя председателя СК России Александра Бастрыкина, в котором умоляет о помощи и говорит, что у него нет никаких показаний на судей, и за это его просто убивают.

Едва ли стоит всерьез воспринимать заброшенную в СМИ информацию о том, что юрист Карамзин благодаря связям выигрывал все суды. Как у любого другого юриста, у него десятки и даже сотни проигранных дел. Это несложно проверить.

Свидетельствует ли дело юриста Карамзина о попытке правоохранительных кланов осуществить передел рынка и заменить неугодные фигуры на свои, либо за этим кроются другие намерения? «Фабула обвинения не содержит описания противозаконных действий. К. Ф. Карамзин обвиняется в фактах обращения в суды за защитой своих прав. По данным обращениям и исковым требованиям состоялись судебные решения различных инстанций, которые вступили в законную силу и в настоящее время не отменены по каким либо основаниям», говорится в его апелляционной жалобе. Попытка провести ревизию и отмену вступивших в законную силу судебных решений через следствие может создать опасный прецедент, который поставит под угрозу равновесие всей правоохранительной системы и приведет к непредсказуемым последствиям.

Возможный сценарий этого дела состоит в попытке организовать «процесс века» против всего судейского корпуса и получить вероятные дивиденды для заинтересованных влиятельных фигур, а судьба юриста Кантемира Карамзина в этих жерновах никого не интересует, – пишет издание.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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