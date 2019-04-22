Эксперты: ради предвыборной кампании Соболь могла записать многомиллионную недвижимость на мужа и родных

Практически любой профессиональный риэлтор скажет, что инвестиции в недвижимость в Москве и Подмосковье – отличный способ сохранения денег. Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь активно вкладывает средства в объекты недвижимости. Но на публике старается это скрывать, пытаясь выдать себя за человека «из народа».

Правда, Соболь усложняет жизнь тот факт, что за рынком аренды активно следят сотрудники ФНС, чтобы граждане платили налоги с полученного дохода. А покупать для последующей продажи – дело всегда рискованное: рынок может, как вырасти, так и поползти вниз, сообщает шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга» Дмитрий Синочкин.

Любовь Соболь, которая ранее заявила о своем намерении баллотироваться в депутаты Мосгордумы, может скрывать количество своей недвижимости, переписывая ее на родственников, считает московский эксперт Евгений Наумов. Известно, что семья юриста ФБК владеет квартирами, домами и участками на 51 миллион рублей.

Любовь Соболь стремится показать себя, как «народный кандидат». У нее огромное желание стать, что называется, своей. Поэтому она заявляет, что живет в обычной «квартирке» площадью 38 квадратных метров с мужем и дочкой.

Как полагают эксперты, для этого юрист ФБК могла записать всю значимую недвижимость на своих родственников, чтобы создать ложное впечатление у избирателей. Соболь почему-то не говорит о том, что владеет 75-метровой квартирой на Народной улице, а также долей на участке площадью 2000 квадратных метров в Подмосковье. Зачем об этом знать простым избирателям? Поэтому имущество переписано на ее мужа – Дмитрия Мохова. Судя по сведениям, которые появились в СМИ, он работает в журнале «Археология русской смерти» и не обладает большой зарплатой, чтобы владеть такой недвижимостью.

Помимо этого на своих родственников Любовь Соболь могла записать жилье в Лобне, 64-метровую квартиру на 2-й Черногрязской улице в Москве, а также участок в СНТ «Электрон» в Подмосковье площадью 800 кв. м.

Как пишет ФАН, кроме манипуляций с недвижимостью, юрист ФБК может скрывать свои доходы. Ее официальная зарплата составляет 65 тысяч рублей. Таких денег явно не хватит на приобретение дорогой недвижимости в Москве. Не прибавляет ей доверия и то, что она имеет прямое отношение к коррупционным схемам бизнесмена Андрея Мищенкова, а ее отец Эдуард Феденев, как отмечала пресса, был заподозрен в возможной причастности к отмыванию и выводу в офшоры 57 миллиардов рублей в аудиторской компании.

Рано или поздно Любови Соболь придется афишировать свои богатства. Ведь всё тайное, как известно, становится явным. С таким «послужным списком» москвичи вряд ли подпустят её к политике, попутно задавая неудобные для юриста ФБК вопросы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.04.19

Роскомнадзор объяснил, чем «автономный» Рунет отличается от китайского: «У них «белый список», у нас будет «черный». / Правительство сделало поблажку строителям домов с долевым участием. / Кремль не стал поздравлять Зеленского: «Рано, нужны конкретные дела». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»