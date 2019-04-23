Юго-восток Москвы снова пережил сероводородную атаку

Сегодня ночью в нескольких районах юго-востока Москвы зафиксировано превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе. В районе Люблино норма была превышена в 3,2 раза, в Марьине – в 2,1 раза, в Печатниках – в 2 раза, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Мосэкомониторинга».

Специалисты предупредили, что в воздухе может ощущаться запах, но критерий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по опасности для здоровья не превышен.

В понедельник департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы предупреждал о том, что ночью и утром 23 апреля вероятно кратковременное ухудшение условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе столицы.

Последний раз серьезное превышение уровня сероводорода в Москве фиксировалось в ночь на 17 декабря 2018 года. По данным наблюдений, в районе Новокосино содержание вредного вещества превысило норму более чем в пять раз.

При этом в рекомендациях ВОЗ отмечается, что негативные последствия для здоровья человека (раздражение глаз) могут наступить при концентрации, превышающей норму почти в 19 раз.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.04.19

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