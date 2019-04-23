Центр Москвы закрывается для репетиций парада Победы

В среду, 24 апреля, в центре Москвы начнут закрывать улицы в связи с подготовкой к параду Победы на Красной площади. Как предупредил столичный департамент транспорта, ограничения движения будут действовать в разные временные промежутки с 24 апреля по 9 мая.

В частности, 24 апреля с 22:00 будут полностью перекрыты до завершения мероприятий Моховая улица (от Воздвиженки до Тверской), Тверская, Охотный ряд, Театральный проезд (от Большой Дмитровки до Петровки), а также Ильинка, Варварка и Большой Москворецкий мост.

Дальнейшие ограничения запланированы 29 апреля, 4, 7 и 9 мая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.04.19

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