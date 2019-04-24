Парки, набережные, обновленные улицы – в Москве начинается новый этап масштабной реконструкции

В этом году в Москве появится около 65 новых парков, несмотря на то, что уже сейчас доля озелененных городских территорий достигает 47%, и город считается одной из самых зеленых столиц в мире. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», заявил заместитель мэра Москвы по благоустройству Петр Бирюков на пресс-конференции, посвященной началу нового этапа реконструкции города – «Мой район».

«Парков много не бывает, – подчеркнул Бирюков. – Парки и впредь будут появляться. На месте пустырей, возможно, на месте промышленных предприятий, в рамках реновации. Москвичи сами нам подсказывают [где разбить парк]. За эти годы мы сделали около 300 парков по месту жительства. В этом году их будет около 65 – новых парков на территории города».

Бирюков напомнил, что еще в 19 крупных парках – в частности, в районе Люблино – проходят ремонтные работы.

Изменения ждут в этом году и столичные набережные. В частности, строители зайдут на Овчинниковскую и Озерковскую набережные, а в ближайшие пять лет по программе мэра благоустроены будут полностью правый и левый берег Москвы-реки, сказал заместитель мэра по благоустройству.

«Это примерно 156 км с двух сторон. У нас сегодня обустроено около 52 км. Все остальное в ближайшие годы будет обустраиваться или в рамках реновации, или в рамках нового строительства и инвестиционных программ, или в рамках капремонта и реконструкции», – уточнил заместитель мэра.

Кроме того, в рамках новой городской программы «Мой район» в Москве в этом году планируется обустроить около 160 улиц и особо значимых зон. Акцент будет сделан на окраинных и серединных территориях столицы – при том, что намеченные программы в центре также будут выполнены.

Работы по программе «Мой район» будут реализованы одновременно в 125 московских районах и 21 поселении. Это не только ремонт улиц и парковых территорий, но строительство новых социальных объектов – поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов, детских садов и школ. В числе основных проектов программы в 2019 году Бирюков назвал благоустройство района Капотня и парка у Москвы-реки.

За последние семь лет городская среда кардинально преобразилась, признали участники пресс-конференции. В частности, музыкант, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил, что «очень рад тому, что происходит в Москве». Он рассказал, что с удовольствием ездит по центру столицы на велосипеде и самокате – правда, в основном по ночам. «Такого велосипедного и самокатного города нет в мире», – отметил Мазаев.

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров, который также был на пресс-конференции, поделился впечатлениями: «Ужасно приятно, что за последние 8-10 лет Москва так изменилась». Он напомнил, что с улиц исчезли «эти ужасные палатки у метро и рекламные растяжки, за которыми не видно было фасадов домов». На центральных улицах теперь вечерами светло, как днем, а кроме того – стало очень чисто. «И Лондон, и Париж позавидовали бы, как мы когда то им завидовали, когда они мыли тротуары шампунем», – заявил артист.

В финале пресс конференции заместитель мэра рассказал о еще одном сюрпризе для москвичей. В столице планируется отмыть моющим раствором фасады всех без исключения домов – даже те, что вошли в программу реновации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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