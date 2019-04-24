«Борьба с коррупцией»: пожертвования граждан для ФБК идут на личный отдых Навального

Телеграм-канал «Исповедь сотрудника ФБК» опубликовано разоблачительное расследование относительно доходов скандально известного блогера Алексея Навального и стоимости его заграничных поездок в отпуск, после чего становится очевидно, почему закрываются региональные штабы оппозиционера, их сотрудники не получают зарплаты, а активисты оплачивают штрафы и адвокатов самостоятельно.

Автор ресурса подметил, что за год Навальный и его семья потратили очень крупную сумму – почти 47 млн рублей. Судя по предоставленным данным, блогер привык отдыхать на широкую ногу. При этом вопрос, откуда у безработного столько денег, до сих пор остается открытым.

Проанализировав активность криптовалютных кошельков, становится ясно, откуда у Навального деньги на фешенебельный отдых. Например, отдых в Египте обошелся семье блогера в более чем 1,3 миллиона рублей, как раз, именно тогда было выведено три биткоина. В мае 2018 года с кошелька убыло 2,1 миллиона рублей. Это совпало со временем пребывания Навального в Италии. Но и это далеко не запредельные суммы. Отпуск в Таиланде с 5 по 17 января стоил 4,3 миллиона рублей. С криптовалютного кошелька в тот период ушло 9,9 биткоина.

Согласно обнародованным данным, красивую жизнь Навального, как получается, оплачивают простые люди. Дело в том, что деньги каждый раз списывались с биткоин-кошелька, указанного на сайте ФБК для пожертвований.

В расследовании канала «Исповедь сотрудника ФБК» отмечен еще один примечательный факт. Крупные суммы на криптовалютные кошельки Навального поступают не только от простых граждан, но и от так называемых тайных спонсоров. Удалось выяснить, что кошельки пополняются сразу же после выпуска того или иного псевдо расследования блогера. Например, накануне публикации видео о Сергее Брилеве на счет поступили 19,9 биткоина, то есть 6,8 миллиона рублей. «Расследование» о главе правления Пенсионного фонда Антоне Дроздове стоило Навальному 12,4 биткоина (5,8 миллиона рублей)

Как отмечается, за счет «расследований» Навальный мог обогатиться на 62 миллиона рублей. В этом списке значится имя петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, у которого планировалось отжать 300 миллионов рублей. Правда, блогер получил категорический отказ.

Существует предположение, что блогер скрывает финансирование от неназванных спонсоров, используя схему пожертвований. Журналист Олег Лурье выяснил, что блогер использует зарубежные связи с США, добиваясь присуждения крупных денежных компенсаций через Европейский суд по правам человека.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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