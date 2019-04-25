Москвичей в Пасху ждет погодный «сюрприз»

В Москве аномально теплая погода, которые наблюдается на этой неделе, сменится в ближайшие выходные дни резким похолоданием. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в Пасху столбик термометра упадет сразу на 12 градусов.

«Антициклон, который сейчас обеспечивает замечательную погоду, останется до субботы – хотя завтра и послезавтра будут возможны летние, кратковременные дождики. Не нужно привыкать к летнему теплу в конце апреля. Есть правило: после очень теплой погоды всегда наступает похолодание», – сказал метеоролог.

Согласно его прогнозу, вечером в субботу, 27 апреля, температура понизится на 9-12 градусов. Вероятны кратковременные дожди, а также порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

В воскресенье, 28 апреля, в Подмосковье ожидается +8...13 , что ниже нормы на 5 градусов, возможны небольшие осадки. В ночь на понедельник в Подмосковье температура может понизиться до -3 , днем потеплеет +8...13 градусов.

Во вторник, 30 апреля, возможно небольшое потепление до +12...17 градусов, что все же будет на 2 – 2,5 градуса ниже нормы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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