Глава столичного Роспотребнадзора: Проверка «Конкорда» не обнаружила источник инфекции

Руководитель управления Роспотребнадзора по г. Москве Елена Андреева в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову раскрыла подробности отравления дошкольников в декабре 2018 года. Инцидент с заражением 57 детей бактерией шигеллы стал одной из основных тем разговора.

Андреева сообщила, что Роспотребнадзор провел все необходимые процедуры по выяснению обстоятельств заболевания дошкольников. С самого начала вероятной причиной дизентерии считали сотрудников предприятий питания, которые могли оказаться источником инфекции. Первым делом ведомство проверило всех работников компании «Конкорд», которая поставляет еду в образовательные учреждения, где пострадали дети. Однако сотрудники предприятия оказались здоровы, так как вовремя делали необходимые прививки.

«Все были полностью обследованы и на бак анализ, и на вирусные инфекции. Мы выяснили, что на территории именно Москвы у поставщика питания, которым является «Конкорд», нет больных работников», – сказала Андреева.

Совсем иначе ситуация обстояла с липецким комбинатом «ЧаплыгинМолоко», который и оказался виновником вспышки дизентерии. Источник инфекции был обнаружен в твороге, так как работники комбината не были вакцинированы и некоторые из них являлись носителями бактерии шигелла. 29 декабря состоялся судебный процесс, в результате было принято решение о закрытии творожной линии предприятия «ЧаплыгинМолоко».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.04.19

Дело московского репетитора-истязателя: следствие настаивает на его аресте. / Вучич заручился поддержкой Путина в решении косовской проблемы. / Эвакуировано 3 тысячи человек: в университете нефти и газа им. Губкина сильный пожар. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»