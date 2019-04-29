«Техническая ошибка»: Генпрокуратура анонсировала приговор отцу полковника Захарченко до решения суда

Резонансное уголовное дело против отца обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко обернулось громким скандалом: Генпрокуратура опубликовала приговор Виктору Захарченко до решения суда. В ведомстве позже пояснили, что произошла техническая ошибка.

«На самом деле в пресс-релизе должна была идти речь о позиции обвинения», – подчеркнула пресс-служба Генпрокуратуры, отвечая на вопрос газеты «Ведомости».

В первоначальном сообщении, копию которого опубликовала «Новая Газета», говорилось, что Виктора Захарченко приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а другого фигуранта дела, бывшего председателя правления МИА-Банка Владимира Корьевкина, – к шести, обоим назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Между тем позже Мещанский районный суд вынес другой приговор – по которому Захарченко получил четыре года колонии общего режиме и штраф в 800 тысяч рублей, Корьевкин приговорен к 4,5 годам и штрафу 900 тысяч рублей.

Виктор Захарченко и Владимир Корьевкин обвинялись в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, т.е. хищение чужого имущества, вершенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Как полагают следствие и гособвинение, Захарченко и Корьевкин совершили растрату средств, принадлежащих банку КБ «МИА» (АО), через внесение в штатное расписание новой должности – вице-президента для замещения её Захарченко, не имеющего соответствующего высшего профессионального образования, требующихся знаний и необходимого опыта работы в банковской сфере.

По версии гособвинения, Захарченко противоправно и безвозмездно получал деньги банка в виде заработной платы и иных выплат, причитающихся ему по замещаемой должности вице-президента, при фактическом освобождении его от исполнения своих должностных обязанностей и выполнения иных условий заключённого с ним трудового договора.

«Корьевкин при соучастии неустановленных лиц и Захарченко, совершил растрату в сумме свыше 1, 7 млн рублей, обратив их в пользу Захарченко, который в свою очередь похитил денежные средства КБ «МИА» в сумме свыше 4, 9 млн рублей», – считает следствие.

Подсудимые вину в инкриминируемом им преступлении не признали.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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