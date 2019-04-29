Погода в московском регионе: синоптики определили, когда снова потеплеет

В ближайшие дни в московском регионе прохладная погода вновь сменится потеплением. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, уже 3-4 мая ее среднесуточные значения даже немного превысят климатическую норму.

В ночь на вторник, 30 апреля, вновь возможны заморозки до -1° в Москве и до -4° в Подмосковье. Днем потеплеет до 14°. В ночь на среду, 1 мая, опять ожидается отрицательная температура – до -3°, а днем воздух прогреется до 16°.

В четверг, 2 мая, на погоду столичного регион окажет влияние циклон, который пройдет по северу европейской России. Атмосферное давление будет падать, станет больше облаков, местами пройдет небольшой дождь. Ночью из-за облаков будет уже не так холодно: 3…5° в Москве и 0…5° по области, а вот днем облака немного ограничат дневной прогрев: прогнозируется 12…14° и 9…14° соответственно.

В пятницу, 3 мая, обойдется без осадков. Ночью 1…6°, а днем потеплеет до 15…20°. В субботу, 4 мая, местами ожидается кратковременный дождь, ночью 5…10°, днем 17…22°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.04.19

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