Это безопаснее – глава столичного Роспотребнадзора о готовом школьном питании

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева рассказала слушателям «Эха Москвы» о преимуществах так называемого бортового питания в школах и детсадах.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов пообщался с руководителем столичного Роспотребнадзора. Речь зашла о готовом питании, которое поставляют крупные пищевые комбинаты в большинство школ Москвы, например, компания «Конкорд» Евгения Пригожина. Андреева заявила, что такая технология производства и доставки блюд для детских столов считается самой безопасной из существующих.

«Я хочу сказать, что бортовое питание в данном случае это самый безопасный вид, потому что его контролируют на всех этапах его производств. И мы, естественно, этот объект контролируем тоже», – подчеркнула глава надзорного ведомства.

В свою очередь ведущий напомнил, что в дошкольных заведениях столицы еду готовят на месте. Андреева пояснила, что продукты и сырье для детсадов идут из тех же распределительных центров, что и в школы, однако последний этап приготовления блюд в детсадах остается за работниками конкретных общепитов.

С точки зрения Андреевой, приготовление полного цикла блюда в стенах комбината питания гораздо более безопасно, проконтролировать же поваров, работающих удаленно, куда сложнее. «В школах у нас вспышек гораздо меньше пищевых именно потому, что централизация – это очень мощный лабораторный блок на выходе производителя. И мы видели лабораторию физико-химическую, микробиологическую. И пробы контрольные, которые оставляют. Мера ответственности высока очень», – резюмировала Андреева.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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