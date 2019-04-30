Россияне солидарно отметят Первомай на огородах

Почти половина россиян будет отмечать завтра День труда, причем провести праздники жители страны собираются в кругу семьи или на огороде. Для трети населения России 1 мая до сих пор является Международным днем солидарности трудящихся, и они уверены, что именно такой праздник нужен не только для отдыха и соблюдения традиций, но и объединения и общения. К такому выводу пришел ВЦИОМ, опросив по телефону в конце апреля 1600 человек.

В первую очередь для россиян 1 Мая является Международным днем солидарности трудящихся, такой ответ дали 32% респондентов. Праздником весны этот день остается для 31% – при том, что год назад так ответили 38% опрошенных. При этом с 24% до 31% выросла доля жителей страны, которые воспринимают 1 Мая просто как дополнительный выходной день – в основном это молодые люди от 18 до 34 лет. В самую малочисленную группу входят те, кто считает 1 Мая днем борьбы за социальные права – так ответили лишь 3%.

При этом аналитики ВЦИОМ констатируют, что День труда в России с каждым годом отмечает все меньшее число жителей: в 1994 году таковых насчитывалось 65%, а в этом – только 49%.

Традиция праздновать в больших компаниях также уходит: в 2005 году 40% опрошенных ВЦИОМ собирались отмечать 1 Мая с гостями. Теперь таких осталось только 12%. Большая часть жителей страны шумной компании предпочтет тесный семейный круг (39% опрошенных), или отправится на дачи и огороды (21%).

Несмотря на это, 79% опрошенных уверены, что праздничные дни в начале мая нужны, причем такого мнения придерживается 91% молодых людей от 18 до 24 лет. 22% опрошенных полагает, что праздник нужен для соблюдения традиций, а 21% – для объединения и общения.

18% опрошенных россиян заявили, что праздничный день 1 мая не нужен. Из них 26% объяснили это отсутствием солидарности трудящихся в сегодняшних условиях, а 15% предпочтут работать вместо того, чтобы отдохнуть лишний день.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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