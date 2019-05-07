В России обезврежена крупная неонацистская группировка

Деятельность крупной неонацистской группировки пресечена сотрудниками правоохранительных органов в Центральном федеральном округе. Обыски прошли по десяткам адресов активных членов группы в Москве, Владимире и Рязани, изъяты оружие и нацистская символика.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, представители группировки могут быть причастны к нескольким нападениям на мигрантов и экстремистским преступлениям в центральной России. Точное количество задержанных участников группы не сообщается, однако, по словам источника, речь идет не менее, чем о трех десятках человек.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье об экстремизме проведены обыски, в ходе которых изъяты оружие, нацистская символика, литература экстремистской направленности и манифест группировки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.05.19

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