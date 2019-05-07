Погода в Москве сегодня побила рекорд, а 9 мая устроит сюрприз

Сегодня в Москве погода побила температурный рекорд. 7 мая стал самым теплым днем с начала года, при этом предыдущий рекорд был зафиксирован в понедельник, 6 мая.

Температура воздуха сегодня к 14:00 на метеостанции на ВДНХ поднялась до +24,8 градуса, передает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы. Днем ранее воздух прогревался до 24,6 градуса. Правда, абсолютный температурный рекорд для 7 мая в Москве был установлен в 1967 году, когда в столице воздух прогрелся до 29,2 градуса.

Завтра, 8 мая, будет прохладнее – столбики термометров не поднимутся выше 21-23 градусов, а днем пройдут дожди.

В День Победы, 9 мая, синоптики также прогнозируют дожди с грозами, которые прогремят во второй половине дня. В первой половине, когда в столице запланирован Парад и десятки праздничных мероприятий, будет ясная солнечная погода при 23-25 градусах тепла. «Российская газета» со ссылкой на московских метеорологов уточняет, что ливневые дожди начнутся ориентировочно после 15 часов, поэтому тем, кто собирается гулять ближе к вечеру, стоит взять с собой зонт.

Напомним, что власти Москвы ежегодно тратят сотни миллионов рублей на обеспечение хорошей погоды в дни торжеств и праздничных мероприятий. Так, в этот раз разгон облаков обойдется казне столицы в 410,5 млн рублей – эта сумма включает в себя сразу три лота: обеспечение метеоусловий 9 мая, а также в День России и День города.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.05.19

«Только идиот поверит»: сербская оппозиция перешла последнюю «косовскую черту». / «Сидеть»: опальному экс-главе Серпуховского района продлили арест. / Семьи погибших в катастрофе в «Шереметьево» получат по 9 млн рублей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»